شهید مدرس به دنبال تفکیک کارکرد دولت از مجلس بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خرگزاری مجلس شورای اسلامی، دکتر علی لاریجانی به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن مدرس پیامی به شرح زیر صادر کرد.



بسم الله الرحمن الرحیم



تاریخ پرافتخار ملت سرافراز ایران همواره از وجود چهره‌های ممتاز و برجسته که نقش آفرین و تاریخ ساز بودند بهره‌ها برده است و به یقین جای جای این کهن دیار سرشار از عطر و بوی عشق و ارادت این نام آوران همیشه جاوید در عرصه تاریخ خود بوده و هست.



بازخوانی و تأمل در اندیشه و آرای شخصیت‌هایی که این مرز و بوم مرهون مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های آنان است تکلیف و وظیفه مهمی است که بر عهده همه ما بوده تا با معرفی و تبیین ابعاد زندگی آنان پاسدار تلاش‌های بی دریغشان باشیم.



آیت الله سیدحسن مدرس در شمار همین شجره طیبه و سلسله گهرهای درخشان و بی بدیل تاریخ پرفروغ کشورمان است که در سراسر عمر خویش تنها به خدمت و تعالی ملت بزرگ ایران می اندیشید و سراسر شور و اشتیاق خود را در این راستا معطوف داشت.



شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود که شخصیتش با ویژگی‌های متعددی همچون زهد، قناعت، ساده زیستی، عدم تعلق خاطر به دنیا و مظاهر آن، درایت، صراحت و شجاعت در رفتار و بیان عجین گشته بود به گونه‌ای که این شهید اظهار می کرد خداوند دو چیز به من نداده است که یکی ترس و دیگری طمع باشد و در یک کلام شهید مدرس آزادمردی بود که همه وجود خود را برای دو چیز یعنی اسلام و وطن فدا کرد و این درس بزرگی برای همیشه تاریخ خواهد بود.



شهید مدرس به جهت منش انقلابی و ظلم ستیزی که داشت همواره مورد سوء قصد و خباثت حکومت رضا شاهی قرار داشت و حکومت به شیوه‌های مختلف با شهید مدرس مقابله می کرد.



آیت الله مدرس شریعت اسلام را به منزله روح در پیکر می‌داند و جمله تاریخی سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست در واقع ریشه در همین عقیده متقن او دارد.



آن شهید بزرگوار همچنین نقش فراوانی در ساخت و ساز نهاد عدلیه و نهاد قانون به منزله دو اصل مهم مشروطه و سعی در تفکیک کارکرد آنها از دولت را داشت که می توان آن را به مثابه اندیشه تفکیک قوا در عقاید او محسوب کرد.



راه مدرس روشن است و عقاید او در قانون گرایی، سیاست، جمهوریت، عدالت و رابطه دین و سیاست چراغ روشنگر این مسیر است که به مدد آن می توان به سرمنزل مقصود رسید.



برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس که به نام روز مجلس مفتخر شده است فرصت مغتنمی بوده که در آن ضمن تجلیل از عظمت روحی، فکری و معنوی آن شهید بزرگوار می توان به تبیین اندیشه های منور ایشان اهتمام ورزید و از آراء و نظرات شهید مدرس بهره‌های فراوان برد.

