حمایت قطر از فلسطین دروغین است/بندرعباس با یک بارندگی به مجمع الجزایر تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس ضمن تبریک روز نیروی دریایی، اظهار داشت: نیروی دریایی، یک نیروی راهبردی است و بخش فابل توجهی از اقتدار ایران به علت پیشرفتهای نیروی دریایی به دست آمده است.

وی حضور نیروی دریایی در آبهای بین المللی را موفقیت آمیز دانست و افزود: فرزندان ایران اسلامی در نیروی دریایی حضوری موفق در آبهای آزاد داشته اند و نیروی دریایی موفق شده به خوبی گوش دزدان دریایی را بگیرد و امنیت کشتی ها را برقرار کند.

لزوم پیشگیری از بیماری ایدز

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن هفته مقابله با بیماری ایدز اشاره کرد و بیان داشت: هرچه گناهان جدیدتر می شود، چوب خدا نیز جدیدتر خواهد شد و به وجود آمدن بیماری ایدز نیز حاصل آزاد شدن روابط جنسی است.

نعیم آبادی در این راستا بر لزوم پیشگیری از گسترش بیماری ایدز تاکید کرد و گفت: بیماری ایدز، میدان سلامت را به میدان مین تبدیل کرده و راههای مختلفی از جمله از طریق سرنگهای آلوده و سایر موارد برای انتقال بیماری ایدز وجود دارد که باید در این میدان با احتیاط حرکت کرد تا به بیماری ایدز آلوده نشد.

ایران تنها حامی با صداقت فلسطین

وی در قسمت دیگری از سخنان پیروزی مقاومت را در جنگ غزه تبریک گفت و تصریح کرد: افرادی که در گذشته نق می زدند که چرا ایران به فلسطین کمک می کند، حال نتیجه این حمایتها را دیدند، چون بدون حمایت ایران، پیروزی با عظمت جبهه مقاومت در جنگ غزه به دست نمی آمد.

خطیب نماز جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: جهان بشری در جریان جنگ غزه متوجه شد که تنها کشوری که در حمایت از فلسطین صداقت دارد ایران است و سایر کشورها از جمله قطر که دم از حمایت از فلسطین می زنند، در واقع نوکر آمریکا هستند.

نعیم آبادی اضافه کرد: امیر قطر که به ظاهر از فلسطین حمایت می کند، یک روز بدون حمایت آمریکا نمی تواند دوام بیاورد و تمام این اقدامات او برای عوام فریبی است و از هر کار ضداسلامی بدتر است.

حمایت دروغین مصر و قطر از فلسطین

وی حمایت کشورهایی همچون مصر، قطر و عربستان سعودی از فلسطین را حمایت دروغین دانست و عنوان کرد: اگر این کشورها ادعای حمایت از فلسطین را دارند، چرا به این کشور سلاح نمی دهند تا با اسرائیل بجنگد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین به ایران در جهان عزت داد و مردم فلسطین نیز پیروزی های خود را از برکت حمایت ایران می دانند.

نعیم آبادی همچنین مطرح شدن عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان دولت ناظر را یکی از برکات پیروزی مردم فلسطین در دو جنگ اخیر غزه دانست و اظهار داشت: پیروزی ملت فلسطین در دو جنگ 22 و هشت روزه غزه با حمایت ایران، موجب شده تا طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر مطرح شود و اگر روال همانند گذشته بود، هیچ وقت این طرح در سازمان ملل به رای گیری گذاشته نمی شد و همانند گذشته فلسطینی ها را تحقیر می کردند و حتی برای آنها حق شکایت هم قائل نبودند.

ایجاد دریایی جدید در بندرعباس با بارندگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات شهری بندرعباس اشاره کرد و افزود: با یک بارندگی ساده در شهر بندرعباس، دریایی جدید ایجاد می شود و این مشکل در حالی که می توان با ایجاد کانالهایی ساده آب باران را به دریا منتقل کرد، اصلا قابل توجیه نیست.

امام جمعه بندرعباس عنوان کرد: پس از بارندگی در واقع شهر بندرعباس تبدیل به یک مجمع الجزایر می شود و آب در کنار خانه های مردم جمع می شود و مسئولان بهتر است به جای فکر کردن به کارهای سیاسی خود، چاره ای برای مشکلات اساسی شهر بندرعباس بیندیشند.

بی دقتی شهرداری در رفع مشکل ترافیک

نعیم آبادی همچنین ترافیک را یکی دیگر از مشکلات شهر بندرعباس دانست و گفت: معلوم نیست چرا شهرداری بندرعباس کارهای خود با کارشناسی بیشتری انجام نمی دهد و در احداث بلوارها و خیابانها نیز بدون دقت عمل کرده و خیابانهای وسیع تری برای کاهش مشکل ترافیک ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری ها باید دیدشان را بزرگتر کرده و با نگاهی دقیق برنامه ریزی کنند، چون با اقداماتی که هم اکنون در شهر بندرعباس صورت می گیرد، آیندگان به ما می خندند.