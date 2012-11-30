شعار و راه میرزا کوچک خان جنگلی راه امام حسین (ع) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل پوررضا در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن اشاره به یازدهم آذر ماه سالروز شهادت سردار جنگل افزود: تاریخ قیام میرزا کوچک خان باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا ارزش قیام این روحانی شهید به خوبی برای آحاد مردم درک شود.

وی اظهارداشت: تشکیل کنگره میرزا و 150 روحانی شهید گیلان گام مهمی در شناساندن چهره درست از قیام و شخصیت معنوی میرزا کوچک خان است.

خطیب جمعه رشت در ادامه با گرامیداشت هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی گفت: نیروی دریایی یک نیروی راهبردی و مایه عزت کشور است.

وی با بیان اینکه کشورهای منطقه به قدرت نیروی دریایی ایران توجه دارند، افزود: نیروی دریایی سرشار از تخصص و انگیزه است.

پور رضا همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس اظهارداشت: آیت الله مدرس فقیهی بزرگ و عالمی سیاست مدار بود که از اطلاع وسیع دینی خود برای برقرای ارتباط با مردم و رفع مشکلات جامعه استفاده می کرد.

وی با اشاره به اینکه آیت الله مدرس الگویی خوبی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به امور است، گفت: روحیه حق جویی، ظلم ستیزی از ویژگی های بارز این شهید بزرگوار است و مسئولان می توانند با الگو پذیری از ویژگی های بارز وی به امور مردم رسیدگی کنند.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه شکست های پیاپی رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان حزب الله و مقاومت فلسطین در چند سال اخیر نشانه ضعف رژیم صهیونیستی است، افزود: هم اکنون نفوذ موشک های مقاومت به خاک رژیم غاصب صهیونیستی و پذیرفتن شرایط نیروهای مقاومت فلسطین از سوی این رژیم غاصب در جنگ اخیر ثمره ضعف و ترس این رژیم را هویداتر کرده است.

وی در ادامه با اشاره به روز دانشجو یادآورشد: روز 16 آذر ماه نماد استکبار ستیزی و ضد استعماری دانشجوی مسلمان ایرانی است.