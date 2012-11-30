توزیع ناعادلانه کود شیمیایی در پلدختر موجب ایجاد بازار سیاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر اظهار داشت: توزیع ناعادلانه کود شیمیایی در شهرستان پلدختر موجب ایجاد بازار سیاه و دلالان بازارشان سکه شده است.

وی افزود: در حالیکه کشاورزان شهرستان پلدختر از کمبود کود شیمیایی رنج می برند باید پرسید که دلالان این نهاده های کشاورزی را از کجا آورده اند.

وی تصریح کرد: اگر کشاورزان اضافه دارند چرا برای تهیه کود شیمیایی مورد نیازشان روی به بازار آزاد می آورند و چنانچه وجود ندارد دلالان کود شیمیایی را از کجا تهیه و در بازار سیاه به فروش می رسانند.

حجت الاسلام لروند افزود: از متولیان امر می خواهیم به این سوال پاسخ دهد و کسانی که در شهرستان پلدختر بازار سیاه کود شیمیایی به راه انداخته اند را به مردم معرفی کند و با متخلفان که نظم جامعه را به هم می زنند برخورد قاطع شود.

امام جمعه پلدختر گفت: بروز خشکسالی های متوالی و نا عادلانه توزیع کردن کود شیمیایی در این شهرستان تاثیرات نامطلوبی بر اشتغال بخش کشاورزی و زندگی کشاورزان پلدختری گذاشته است.

وی افزود: مسئولان باید با برنامه ریزی صحیح مشکلات این قشر زحمتکش را حل کنند زیرا بخش کشاورزی به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی به شمار می رود و چرخ اقتصاد با توسعه صنعت و کشاورزی می چرخد.

خطیب نماز جمعه پلدختر همچنین از گرانی گوشت در ایام سوگواری ماه محرم در شهر پلدختر به شدت انتقاد کرد و از مسئولان ذی ربط خواست در این زمینه تدابیری بیاندیشند و نگذارند بیش از این بازار به حال خود رها شود زیرا بر نارضایتی مردم می افزاید.