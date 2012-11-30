بازداشت سرکرده شبکه حقانی در لوگر/ زلمای رسول به پاکستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس افغانستان در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور هفت عضو طالبان کشته و سه فرد دیگر بازداشت شدند.

این عملیات پاکسازی در ولایتهای قندوز، قندهار و زابل انجام شد و هیچ تلفاتی را برای نیروهای امنیتی در پی نداشت.

خبر دیگر اینکه ناتو امروز جمعه در بیانیه ای از بازداشت یکی از سرکردگان شبکه حقانی در ولایت لوگر در جریان عملیات نیروهای افغانی و ایساف در 60 کیلومتری کابل خبر داد.

ناتو در این بیانیه به هویت فرد بازداشت شده اشاره نکرد، اما شبکه حقانی اکثرا در کابل، شرق و جنوب شرقی افغانستان هم مرز با مناطق قبیله نشین پاکستان فعالیت می کند.

همچنین "زلمای رسول" وزیر امور خارجه افغانستان امروز جمعه برای گفتگو با همتای پاکستانی درباره روابط دوجانبه و صلح در کشورش وارد اسلام آباد شد.

وزیر امور خارجه افغانستان همچنین با "حنا ربانی" درباره نقش پاکستان در صلح در افغانستان و خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا سال 2014 گفتگو می کند.