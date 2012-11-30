مجلس عامل رشد و کمال ایران در فضای ملی و فراملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت روز ارتش، اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش مایه افتخار و عزت ایران اسلامی است و در حال حاضر نیز با انجام ماموریتهای مختلف در اوج آمادگی قرار دارد.
وی نیروی دریایی ارتش را یکی از قویترین نیروهای نظامی و تاکتیکی عنوان کرد و ادامه داد: مسیری که نیروهای مسلح کشور تحت فرماندهی کل قوا رهبر معظم انقلاب اسلامی طی میکنند موجب صلابت و اقتدار نیروهای مسلح شده است.
امام جمعه بوشهر در ادامه به سالروز شهادت شهید عاشوری اشاره کرد و بیان داشت: افتخار استان بوشهر این است که مردم استان در فضاهای گوناگون روحانیت را پرچمدار خود قرار میدهد به گونهای که در مقابل تهاجمات با دریافت فرمان جهاد از سوی روحانیت حرکت میکنند و شکست چهار بار تهاجم انگلیس به بوشهر نشان از این موضوع دارد.
وی در ادامه با اشاره به دهم آذرماه سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی عامل رشد و کمال ایران در فضای ملی و فراملی و مانع جلوگیری از انحرافات و انحطاطات است.
آیتالله صفاییبوشهری در ادامه مجلس را عصاره اندیشه و آرای مردم ولایتمدار ایران اسلامی معرفی کرد و افزود: نمایندگان با دانش بنیانی و با نگاه دقیق پیرامون موضوعات مصوبه تصویب میکنند.
لزوم تلاش نمایندگان مجلس برای ایجاد وفاق و همدلی در کشور
وی گفت: از مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم همانطوری که ولایتمداری جوهره این انقلاب است و اکنون این جوهره در مقام معظم رهبری تجلی دارد بر ولایت مداری حرکت کنند و با همدلی و وفاق با قوای دیگر فضایی پر از صمیمیت ایجاد کنند تا خدمترسانی به مردم راحتتر صورت پذیرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر لزوم تلاش نمایندگان برای ایجاد وفاق و همدلی در کشور برای توسعه و پیشرفت کشور، بیان داشت: نمایندگان با این نگاه وارد مجلس میشوند و با همین نگاه از مجلس خارج میشوند.
وی خواستار توجه ویژه به وضعیت معلولان شد و افزود: معلولان که با مشکل فیزیکی جسمی روبرو هستند و با صلابت و روحیه عالی امید به آینده دارند لازم است مسئولان برای رسیدگی به سلامت، اشتغال، ازدواج، مسکن و حمل و نقل آنها بیشتر تلاش کنند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به روز دانشجو، خاطرنشان ساخت: دانشجویان سرمایههای مهم کشورمان هستند و باید همه مسئولان به نیازها و مشکلات آنها توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: دانشجویان در مدار اسلامیت، خودکفایی علمی و مرجعیت علمی گام برمیدارند و با دارا بودن شخصیت قوی علمی میتوانند با تولید محصولات نرمافزاری و سختافزاری پاسخ محکمی به تحریمها و تهدیدهای دشمنان بدهند.
نیروی دریایی ارتش در اوج آمادگی قرار دارد
فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز پیش از خطبههای نمازجمعه از آمادگی نیروی دریایی ارتش برای دفاع از مرزهای آبی کشورمان و انجام ماموریتهای مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: ناامنی در دریا میتواند ضربات جبرانناپذیری به کشور وارد کند.
محمدرضا عباسیان اضافه کرد: نیروی دریایی ارتش با داشتن تجهیزات و امکانات پیشرفته نظامی و نیروی پرقدرت نظامی در بالاترین سطح آمادگی قراردارد و با اجرای ماموریتهای مختلف امنیت را فراهم کرده است.
وی به ضربات جبرانناپذیر نیروی دریایی ارتش در عملیات مروارید به نیروی دریایی اشاره کرد و افزود: با این پیروزی که در 67 روز اول جنگ صورت گرفت موجب ارتقای روحیه رزمندگان شد و اقتدار نظام اسلامی ایران به جهان ثابت شد.
عباسیان ادامه داد: نیروی دریایی ارتش پس از شکست نیروی بعثی وظیفه اسکورت کشتیهای تجاری و نفتکش به عهده گرفت به گونهای که نزدیک به 10 هزار کشتی و نفتکش در 150 عملیات در دوران جنگ اسکورت کرد که 300 میلیون تن کالا جابهجا شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اسکورت کشتیهای تجاری نیروی دریایی ارتش در عملیاتهای گوناگون جنگی از جمله عملیات ثامن ائمه، بیت المقدس، آزاد سازی خرمشهر، عملیات خیبر، بدر، والفجر 8 و دیگر عملیاتهای خاکی قاطعانه شرکت کرد.
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