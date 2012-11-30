دعوت سه وزنه بردار اردبیلی به تیم ملی/ نایب قهرمانی کاراته مشگین شهر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون وزنه برداری سه وزنه بردار اردبیلی به اردوی آماده سازی تیمهای ملی جوانان و نوجوانان دعوت شدند.

فدراسیون وزنه برداری از امین زارعی وزنه بردار جوان اردبیلی و همچنین سعید رضازاده و پیمان جان دیگر وزنه برداران نوجوان و آتیه دار اردبیلی برای حضور در این اردوها دعوت کرده است.

در نامه حسین رضازاده به اداره ورزش و جوانان استان اردبیل از نامبردگان خواسته شده تا با هماهنگی با هیئت وزنه برداری استان 11 دی ماه جاری در محل سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی حضور یابند.

همچنین در این نامه نسبت به اخذ تست دوپینگ در روز 27 دی ماه از دعوت شدگان به اردوهای تیم مهای ملی اشاره شده است.

برگزاری مسابقات آیروبیک حرفه ای در سرعین

مسابقات آیروبیک حرفه ای مردان قهرمانی استان با شرکت 10 تیم 3 نفره آیروبیک حرفه ای از شهرستانهای مختلف به میزبانی شهر سرعین برگزار شد.



در پایان این مسابقات تیم سه نفره اردبیل متشکل از وحید نوری، سعید آذرهوش و یاشار عمودی به مقام قهرمانی دست یافت و تیم 3 نفره سرعین متشکل از آیدین صمدی، امیر صفری و مهدی صدیق مقام دوم را از آن خود کرد.

همچنین محسن طهماسبی، فرمان آقایی و رامین امین فر به عنوان اعضای تیم سوم از اردبیل حائز رتبه سوم و دریافت مدال برنز این رقابتها شدند.

همچنین در پایان این رقابتها به تیمهای برتر کاپ مسابقات و هدایای ویژه ای از سوی مسئولان ورزش شهرستان و هیئت ورزش های همگانی اهدا شد.

نایب قهرمان جوانان اردبیل در دو صحرانوردی کشور

تیم جوانان دو صحرانوردی استان اردبیل در مسابقات قهرمانی کشور به مدال نقره این رقابتها و مقام نایب قهرمانی کشور دست یافتند.

در این مسابقات که به میزبانی شهرستان مریوان در استان کردستان برگزار شد، تیم منتخب استان اردبیل با مربیگری علی نعمتی توانست با پیشی گرفتن از استانهای دیگر پس از تیم فارس به مقام دوم دست یابد.

برای تیم دو صحرانوردی استان بهزاد شنوا، محمد جعفری، رضا فتحی، مجتبی خلیلی دویدند و صاحب مدالهای رنگارنگ شدند.

حضور سه اردبیلی در ترکیب تیم سوم فوتسال جهان

در مسابقات جهانی فوتسال کم توانان ذهنی تیم ملی فوتسال ایران که از سه بازیکن اردبیلی در ترکیب اصلی خود سود می جست، تیم کشورمان به همراه این نفرات به مقام سوم جهان دست یافت.

در این مسابقات که به میزبانی کشور فرانسه برگزار شد، محسن دیدار، محسن دولت خواه و علی مخطوط به عنوان بازیکنان فوتسال این استان در ترکیب ثابت تیم ملی فوتسال قرار داشتند.

براساس اعلام هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین و نیز اداره کل ورزش و جوانان از این سه ملی پوش طی مراسمی قدردانی و تجلیل خواهد شد.

نایب قهرمانی مشگین شهر در مسابقات کاراته کشور



تیم کاراته منتخب شهرستان مشگین شهر به عنوان نماینده استان اردبیل در مسابقات قهرمانی کاراته سبک دای دو جوکو کشور، موفق به کسب مقام نایب قهرمانی تیمی این دوره از مسابقات شد.

این مسابقات به میزبانی تهران در رده های سنی جوانان، نوجوانان و آزاد و با حضور 30 استان برگزار شد.



در این مسابقات در رده بزرگسالان ورزشکاران مشگین شهری موفق به کسب عناوین ذیل شدند:



میلاد اسماعیل اوغلی در وزن 85- کیلوگرم مقام اول



حسین ابراهیمی در وزن 67- مقام دوم

حسین پیری در وزن 75- مقام سوم

سهیل جلیلی در وزن 85- مقام سوم

کلاس ارتقا داوری کاراته استان اردبیل

کلاس ارتقا داوری کاراته زیر نظر کمیته داوران و با حضور مدرسان فدراسیون کاراته در مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل برگزار شد.

در این کلاس که با حضور 50 داور در دو بخش آقایان و بانوان و به مد ت 2 روز برگزار شد، آزمونهای تئوری و عملی تا درجه RA توسط سلیمی و خانم گوزلی مدرسان اعزامی فدراسیون به عمل آمد.

علاوه بر اهداء گواهی حضور در استاژ برای شرکت کنندگان، پس از اعلام نتایج آزمون ارتقا، به داوران موفق در آزمون مدرک داوری RA اعطا خواهد شد.