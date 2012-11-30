پخش تیزر از تلویزیون و نصب بنرهای "من مادر هستم" در شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از اواسط هفته جاری مسایل حاشیه‌ای زیادی درباره فیلم "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی پیش آمده است ولی تیزرهای این فیلم از شبکه‌های مختلف تلویزیون پخش می شود و بنرهای تبلیغاتی آن هم در سطح شهر تهران دیده می‌شود.

در حالیکه انصار حزب‌الله به عنوان یکی از منتقدان این اثر سینمایی خواستار به اکران درنیامدن این اثر سینمایی بود، ولی این اثر از چهارشنبه 8 آذرماه در تهران و برخی شهرستان‌ها به نمایش درآمد و همین امر باعث شد که انصار با انتشار دومین بیانیه‌شان از مردم دعوت کنند که شنبه 11 آذرماه مقابل وزارت ارشاد تحصن کنند.

در همین فاصله تعدادی از نمایندگان مجلس و امامان جمعه نیز مواضع انتقادی خود را نسبت به ابتذال در سینما و مشخصا فیلم جیرانی اعلام کردند؛ تا جایی‌که برخی از آنها از امکان استیضاح وزیر ارشاد نیز سخن گفتند.

به هر حال پخش تیزر فیلم از سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان از این دارد که رسانه ملی مواضع یکسانی با منتقدان و مخالف "من مادر هستم" ندارد. همچنین نصب بنرهای تبلیغاتی فیلم در سطح شهر نیز به نوعی نمایانگر موضع شهرداری تهران نسبت به فیلمی است که اجازه تبلیغات آن را می‌دهد.