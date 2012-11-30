تیم های واترپلو بانوان تهران و زنجان برای قهرمانی می جنگند

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی بانوان کشور با حضور 7 تیم به میزبانی استخر شهید شهبازی مجموعه ورزشی 15 خرداد زنجان در حال برگزاری است که روز گذشته 8 دیدار به انجام رسید تا تکلیف تیم‌های صدرنشین تا حدود زیادی مشخص شود که در این بین، دو تیم زنجان و تهران با توجه به پیروزی‌هایی که به دست آورده‌اند، از شانس بیشتری برای کسب عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها برخوردارند.

فارس در بازی مقابل گیلان به برتری 11 بر 9 دست یافت، تهران در ادامه پیروزی‌های خود توانست تیم اصفهان را با حساب 24 بر 2 از پیش رو بردارد، گیلان و خوزستان مصاف نزدیکی با هم داشتند که در نهایت تیم خوزستان موفق شد این دیدار را با حساب نزدیک 13 بر 12 به سود خود به پایان برده و برد ارزشمندی را در مقابل حریف خود کسب کند و تیم زنجان نیز به عنوان میزبان این دوره از رقابت‌ها و همچنین مدافع عنوان قهرمانی، با نتیجه قاطع 34 بر 5 از سد توابع تهران گذشت.

این رقابت‌ها عصر روز پنج ششنبه با برگزاری 4 دیدار دنبال شد که طی آن، ابتدا تهران در برابر خوزستان به میدان رفت و با نتیجه 22 بر 5 پیروز از این مسابقه خارج شد، اصفهان با حساب 9 بر 3 مقابل توابع تهران به برتری دست یافت، تهران در دیگر دیدار خود با نتیجه 18 بر 8 مقابل گیلان به برتری دست یافت و سرانجام تیم زنجان توانست با نتیجه 19 بر 10 مقابل فارس به پیروزی رسیده و همانند تیم تهران در همه دیدارهای خود به پیروزی دست یابد.

در دومین روز از هشتمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی بانوان کشور، تیم تهران با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، تیم زنجان با یک بازی کمتر و کسب 8 امتیاز عنوان دومی را به خود اختصاص داده است و فارس نیز با 6 امتیاز فعلاً تیم سوم جدول محسوب می‌شود و این در حالی است که امروز تیم‌های تهران و زنجان بازی حساسی را برای کسب عنوان قهرمانی برگزار خواهند کرد که در صورت پیروزی تیم میزبان، جام قهرمانی در زنجان خواهند ماند.

امروز علاوه بر بازی تهران و زنجان، تیم فارس به مصاف اصفهان می‌رود، خوزستان در برابر توابع تهران صف‌آرایی خواهد کرد، زنجان به مقابله با اصفهان خواهد پرداخت، گیلان و توابع تهران با هم مسابقه خواهند داد و در آخرین دیدار نیز دو تیم خوزستان و اصفهان بازی نیمه‌کاره خود را برگزار خواهند کرد.