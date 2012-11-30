به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبههای نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: در کتاب شهدای راه فضیلت آیتالله امینی نام 130 نفر از شهدای عالم و شیعه آورده شده اما تفاوت اساسی آنها با شهید مدرس در رویارویی علنی وی با حکومت فاسد است.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از علمای تشیع در طول تاریخ تنها به دلیل شیعه بودن خود به شهادت رسیدند، اظهار داشت: اما آیتالله مدرس به دلیل ظلمستیزی علنی با نظام حاکم جام شهادت نوشید.
وی با بیان اینکه آیتالله مدرس سختیهای فراوانی را تحمل کرد تا چراغ راهی باشد برای نسل فعلی کشورمان، تاکید کرد: از دیدگاه امامان معصوم شرافتمندی و عزت یک انسان در دل نبستن به مال مردم است و اینکه غیر از خداوند وامدار هیچ شخصی نباشیم.
آیتالله طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه شهادت امام حسین (ع) نیز برای ما الگویی بسیار مناسب است، اضافه کرد: در زمان اسارت افراد خانواده امام سوم شیعیان با تمام آزار و اذیتهایی که وجود داشت هیچگونه عجز و ناتوانی در آنها دیده نشد و این امر سرداران و سپاه یزید را به ذلت و حقارت کشاند و قیافههای بشاش را از دشمنان ربود.
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