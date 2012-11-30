بعد اخلاقی و فقهی مدرس نسخه مناسب برای مجلس امروز ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران ظهر جمعه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: آیت‌الله شهید مدرس به دلیل دوری کامل از زندگی مادی، جسارت بی‌نظیری برای ارائه نظرات خود به دست آورده بود و در این راه از هیچ شخصی ترس نداشت و این امر باید الگویی محکم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعلی باشد.

وی با بیان اینکه وقتی یک مقام حکومتی بخواهد امتیازاتی را کسب کند به ناچار باید تغییر رویه دهد و این موضوع و اشرافی گری با زندگی امام (ره) و رهبر معظم انقلاب که نمادی از ساده‌ زیستی است تفاوت اساسی دارد، اظهار داشت: از دیدگاه شهید مدرس در صورت نبود بصیرت برای یک نماینده، ایجاد شرایط نمایندگی از وی سلب می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از پیشنهادهای اینجانب این است که برای هر نماینده مجلس یک کارنامه مشخص در نظر گرفته شود تا در آینده اثرگذاری اقدامات این نماینده مشاهده شود.

وی تاکید کرد: در مجلس شورای ملی با اینکه آیت‌الله مدرس همواره روی فسادهای اقتصادی دست می‌گذاشت اما با این حال این شهید بزرگ در انجام کارهای خود از تهمت و افترا استفاده نمی‌کرد در صورتیکه امروز در امور سیاسی سرها شکسته می‌شود.

کامران با اشاره به اینکه آیت‌الله مدرس عضو کمیسیون مالی مجلس ملی و در امور مربوط به بودجه نیز بسیار حساس بود، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در مجلس امروز وجود دارد کاهش گزارش‌های کمیسیون بودجه در مورد هزینه‌های انجام شده توسط مسئولان و نامشخص بودن این امور است.