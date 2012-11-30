به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی ظهر جمعه با بیان این مطلب در جمع مردم استقبال کننده از ضریح جدید حرم حسینی در میدان سرداران شهر اراک افزود: لبیک یا حسین مردم مومن اراک و شهرهای اطراف با حضور در میدان سرداران این شهر و استقبال بی نظیر از ضریح جدید حرم حسینی به گوش جهانیان رسید.

وی ادامه داد: دشمنان ایران بدانند ملت ایران با توسل به فرهنگ غنی عاشورا سه دهه را در مقابل دشمنان شرق و غرب ایستادگی کرده و اجازه ندهند این فرهنگ به دست فراموشی سپرده شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: آنچه کشور و ملت ایران بیمه کرده همین فرهنگ عاشورایی است و تقویت این فرهنگ بیش از پیش باید در جامعه اسلامی ایران احیا شود.

آیت الله دری نجف آبادی ضمن تقدیر از سازندگان ضریح جدید حرم حسینی افزود: ساختی ضریحی با این کیفیت و زیبایی بعد از گذشت یک هز ار و 400 سال از واقعه کربلا آن هم توسط دلباختگان شیعه حسین در ایران افتخاریست که نصیب شیعیان ایرانی شده است.

وی درادامه ساخت این ضریح را در شهر قم افتخاری عظیم برای این شهر معنوی برشمرد و گفت: قم حرم اهل بیت و امید آینده جهان تشیع است شهری که به واسطه بعد معنوی تا قیامت بر عالم اسلام خواهد درخشید.

ضریح جدید حرم حسینی بعد از اقامه نماز جمعه در جمع خیل عظیم و گسترده مردم اراک وارد میدان سرداران شهر اراک شد.