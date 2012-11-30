  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

یک مقام اتحادیه عرب:

کشورهای عربی و اسلامی امام حسین (ع) را الگو قرار دهند

کشورهای عربی و اسلامی امام حسین (ع) را الگو قرار دهند

نماینده دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی از کشورهای عربی و اسلامی خواست که در تعامل با دوست و دشمن، سالار شهیدان جهان حضرت امام حسین (ع) را الگو قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "ناجی شلغم" با سخنرانی در دفتر شیخ "همام حمودی" رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق از کشورهای عربی و اسلامی خواست که در تعامل با دوست و دشم،ن امام حسین (ع) را الگو قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: مصلحت امت باید بر منافع شخصی ترجیح داده شود و این همان چیزی است که امام حسین (ع) آن را انجام داد و ثروت و قدرتی را که یزید(لعنة الله علیه) به ایشان پیشنهاد داد تا در برابر باطل سکوت کند،نپذیرفت.

شلغم از کشورهای عربی و مسلمان خواست که از قیام امام حسین (ع) و یارانش که با قیام در برابر حکومت بنی امیه و یزید چراغ های آزادی را روشن کرد، پند بگیرند.

کد مطلب 1754816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها