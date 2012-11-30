پیشنهاد ایران برای میزبانی عراق در اجلاس مجالس آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز بعد از پایان سفر چهار روزه خود به عراق وارد فرودگاه مهرآباد شد و مورد استقبال محمدحسین ابوترابی فرد نایب رئیس اول شورای اسلامی، لطف الله فرزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت.

لاریجانی در بدو ورود با ارائه گزارشی از سفر منطقه ای خود اظهار داشت: سعادتی بود که به کشور عراق سفر کنم و ضمن زیارت عتبات عالیات با مراجع عظام نجف و کربلا آیت الله سیستانی دیدار و نظرات آنها را در خصوص اوضاع منطقه اخذ کنم؛ چراکه نظر این مراجع برای ما اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه مراجع عراق نگاه روشنی نسبت به تحولات منطقه و پیروزی مردم غزه داشتند، گفت: آنها از جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پیروزی مردم غزه قدردانی کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این سفر با نخست وزیر، رئیس مجلس، ائتلاف شیعه و احزاب اهل سنت در عراق نیز دیدارهای جداگانه ای داشتم و در خصوص روابط دو جانبه و مسائل عراق و منطقه‌ گفتگو کردیم.

وی افزود: در دیدار با مقامات عراقی در خصوص مشکلاتی که در مرزها برای انتقال برق وجود دارد مسائل کلان سیاسی در حوزه عراق که یکی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران است، بحث و گفتگو شد.

لاریجانی تصریح کرد: عراق به عنوان یک کشور دموکراتیک باید از یک پایداری در مسائل امنیتی برخوردار باشد و ما پشتیبان عراق برای پویایی در اقتصاد و امنیت هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم عراق می دانند که جمهوری اسلامی ایران به وحدت هرچه بیشتر میان شیعه، سنی و کردها در این کشور تلاش می کند.

وی با بیان اینکه در دیدار با مقامات عراقی در خصوص مسائل منطقه، پیروزی غزه و سوریه رایزنی داشتیم و تبادل نظر کردیم، ادامه داد: همچنین بر همکاری پارلمانی ایران و عراق تاکید کردیم و همفکری‌های خوبی صورت گرفت.

وی بیان کرد: ما پیشنهاد برگزاری اجلاس APA (مجالس آسیایی) به میزبانی عراق را به این کشور دادیم و قرار شد آنها نظر خود را در این خصوص به ما بدهند.

لاریجانی همچنین خواستار یک ساختار فعال تر میان روسای مجالس کشورهای منطقه شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این سفر فرصتی فراهم شد تا با زائرین ایرانی هم دیداری داشته، مشکلات آنها را شنیده و پیگیر باشم، گفت: موضوع گردوغبار هم از جمله مباحثی بود که با مقامات پارلمانی و دولتی مطرح شد.

وی با بیان اینکه در خصوص گردوغبار قبل هم چند نظر مطرح شده اضافه کرد: البته همه مشکلات مربوط به عراق نیست و رفع این مشکل همکاری منطقه را می طلبد.