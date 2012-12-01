دستگاههای اجرایی موظف به اعلام فهرست طرحهای پژوهشی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
براساس آییننامه اجرایی بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری را به کلیه دستگاهها اعلام کنند. براین اساس تا ابلاغ سیاستها و اولویتهای جدید، سیاستها و اولویتهای سال قبل معتبر است.
همچنین دستگاههای اجرایی موظف هستند فهرست کامل طرحها و برنامههای پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کند.
دستگاههای یادشده اطلاعات مربوط به پروژههای تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد کرده و تأییدیه دریافت کنند و گزارش پروژههای تحقیقاتی خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها هر 3 ماه یک بار به دبیرخانه شورا ارائه کنند.
بر اساس این مصوبه، هزینه کرد اعتبارات موضوع این آییننامه در چارچوب، سیاستها و اولویتهای مذکور در ماده (1) و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر این اساس، مسئولیت اجرای این آییننامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما