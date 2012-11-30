قوه قضائیه هر چه سریعتر جلوی اکران "من مادر هستم" را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در کاشان امروز جمعه 10 آذرماه در خطبههای نماز جمعه با انتقاد از ساخت فیلمهای غیراخلاقی در سینمای ایران خواستار برخورد با عوامل اکران فیلم "من مادر هستم" ساخته جدید فریدون جیرانی شد.
وی در اینباره گفت: پس از انتقادهای مطرح شده به مضمون غیراخلاقی این فیلم، بررسیهایی درباره محتوای "من مادر هستم" انجام شد که نتیجه بررسیها این است که این فیلم نه تنها اثری ضداخلاقی و ضد مسایل تربیتی است بلکه مروج بداخلاقی و فساد اخلاقی نیز است.
آیتالله عبدالنبی نمازی نماینده ولیفقیه در کاشان در این بخش از سخنانش به شدت از اکران چنین فیلمهایی ابراز تاسف کرد.
به گفته وی، اکران این فیلم ضدارزشی در ماه محرم ماه احیای ارزشهای اسلامی کاری ناشایست است و انتظار میرود دستگاه قضایی سریعا نسبت به جلوگیری از اکران آن اقدام کند.
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