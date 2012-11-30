شهر جدید پردیس میزبان دو وزیر؛ وعده هایی برای بهتر شدن

به گزارش خبرنگار مهر، وزرای راه و شهرسازی و نیرو، فرماندار تهران، مدیران کل برخی دستگاه‏های خدماتی استان تهران و سایر مسئولان استانی و شهرستانی صبح جمعه از پروژه های مسکن مهر و... شهر جدید پردیس بازدید کردند.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه های عظیم مسکن مهر شهر جدید پردیس افزود: با توجه به مجموع پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس، امسال شاهد تکمیل و آماده سازی 80 هزار واحد مسکن مهر هستیم که پیش از این نیز 13 هزار واحد با حضور رئیس جمهور افتتاح و تحویل متقاضیان شد.

علی نیکزاد بیان داشت: متقاضیان مسکن مهر در این 80 هزار واحد تا کنون ثبت نام خود را انجام و مرحله اول آورده خود را پرداخت کرده اند که با مشارکت بیشتر شهروندان و نیز تلاش و حمایت دولت این طرح عظیم در خرداد و شهریور ماه سال 92 افتتاح خواهد شد.

فراهم سازی تأسیسات و خدمات زیربنایی

وی با بیان شاخصهای پروژه مسکن مهر شهر جدید پردیس، اضافه کرد: طرح 80 هزار واحدی مسکن مهر شهر جدید پردیس که در سه فاز به اجرا می رسد، علاوه بر ساخت بنا و فراهم سازی تأسیسات و خدمات زیربنایی، همزمان تأسیسات روبنایی مانند مسجد، فضاهای تجاری، فضاهای آموزشی، فضاهای بهداشتی و درمانی و... احداث می شود تا متقاضیان بتوانند به طور همزمان از تمام خدمات بهره مند شوند.

وزیر راه و شهرسازی از آماده سازی دیگر خدمات همچون فضای سبز، راه های دسترسی و آسفالت بین بلوکها و نیز هدایت آبهای سطحی در این پروژه اشاره کرد و گفت: در بازدید با حضور وزیر نیرو از این طرح، مقرر شد تأسیسات زیربنایی از جمله تصفیه خانه آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و دیگر خدمات همچون آب تأمین شود.

وی با اشاره به همکاری شرکت ملی گاز برای تأمین گاز مصرفی متقاضیان در این طرح ادامه داد: تا کنون همکاری خوبی برای اجرای پروژه گاز 80 هزار واحد مسکن مهر شهر جدید پردیس صورت گرفته است که تا قبل از اجرای راه دسترسی بین بلوکها این پروژه نیز به اتمام می رسد.

نیکزاد با بیان اینکه بعد از تکمیل و آماده سازی این پروژه عظیم شاهد احداث شهر جدیدی با تمام امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی خواهیم بود، یادآور شد: طرح عظیم مسکن مهر با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه از سوی دولت، اجرا شده که امید است با تکمیل این پروژه شاهد برخی از خدمات دولت در تأمین مسکن باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر یک میلیون و 653 هزار و 372 واحد مسکونی طبق آمار سال 90 در کشور خالی است و طبق آمار از این تعداد 372 هزار واحد در تهران وجود دارد.

وی افزود: در سال 1385 تعداد 17.5 میلیون خانوار و 15.8 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت و این رقم طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال 1390 به 21.2 میلیون خانوار با 21.6 میلیون واحد مسکونی رسید.

400 هزار واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوار

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر 400 هزار واحد مازاد بر تعداد خانوار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تعداد واحدهای مسکونی بیانگر این نیست که حتماً هر خانوار یک واحد مسکونی دارند چون تعدادی از خانه‌ ها خالی هستند.

وی با اشاره به اینکه اینکه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دنبال آن هستیم تا از خانه‌های خالی مالیات اخذ کنیم گفت: ماهانه برای 95 هزار تا 110 هزار واحد مسکونی در کشور پروانه صادر می‌ شود که خوشبختانه یا متأسفانه 25 هزار واحد آن در تهران است وهر روزه در تهران در مناطق 22 گانه بارگذاری می‌ شود و در حال ساخت و ساز هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته پنج میلیون و 800 واحد مسکونی توسط دولت و بخش خصوصی ساخته و تحویل شده است، اضافه کرد: اگر فکری برای خانه ‌های خالی شود عرضه و تقاضا به یک نسبت خواهند رسید و با توجه به سرعت پیش روی ساخت و ساز مسکن در کشور در شش ماهه اول سال آینده 890 هزار واحد مسکونی کار آسانی است.

وی اظهار داشت: تعهد دولت در چهار میلیون و 120 هزار واحد که ثبت نام و ساخت آنها آغاز شده است در نیمه نخست سال آینده محقق می شود.

ساخت خانه در کشورهای خارجی برای کشور مفید است

نیکزاد با اشاره به ساخت مسکن توسط پیمانکاران ایرانی در کشورهای دیگر، افزود: بعضی می ‌گویند شما چرا در سوریه خانه می ‌سازید اما به ما خانه نمی دهید، من خانه نمی‌ سازم، بخش خصوصی به عنوان سازنده در دیگر کشورها وارد می‌ شود که برای کشور ارزآوری دارد و مفید است.

وی یادآور شد: ایران در بخش ساختمان، توان ورود به کشورهای منطقه و نیز قابلیت ساخت در کشورهای آمریکای جنوبی و به طور مثال ونزوئلا را دارد و این کار را انجام می‌ دهد.

واگذاری زمین رایگان به شرکتهای خدمات ‌رسان در شهر جدید پردیس

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به واگذاری زمین رایگان برای تأسیس خدمات رسانی در زمینه آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات تأکید کرد و خواستار واگذاری زمین به صورت رایگان به وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز شرکت گاز برای اجرای نیازهای خدماتی به 80 هزار واحد شهر پردیس شد.

وی با بیان اینکه 80 هزار خانواده جدید در شهر جدید پردیس ساکن خواهند شد، گفت: برای سهولت در رفت و آمد ساکنان این شهر متروی شهر ساخته خواهد شد و براساس قانون، واگذاری زمین به اشخاص به صورت کارشناسی و به دولت به صورت قیمت منطقه‏ ای امکان‏ پذیر است.

نیکزاد ادامه داد: برای اجرای طرحهای برق رسانی باید گروهی کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و نیرو تشکیل شود تا زمین مورد نیاز برای ایجاد پست برق از سوی وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان واگذار شود.

وی بیان کرد: تصفیه‏ خانه فاضلاب نیز در هر یک از طرحهای سه‏ گانه 80 هزار واحدی جدید این شهر ساخته می ‏شود که مطالبه ما تأیید نقشه‏ های اجرای طرحهای تصفیه‏ خانه فاضلاب از سوی مسئولان امر است و در حال حاضر اقدامات خوبی از سوی وزارت نیرو در دست اجرا است تا فاضلاب تصفیه شود و برای فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول اضافه کرد: ارائه این طرحها تا خرداد ماه سال آتی هدف تعریف ‏شده وزارت راه و شهرسازی بوده و درخواست این مجموعه همراهی همه دستگاه‏ های خدماتی است.

وی با اشاره به نامه ارسالی از سوی وزارت نیرو، یادآور شد: مواردی در نامه وجود دارد، اما وزارت راه و شهرسازی مسئولیتی بیش از این را نمی ‏پذیرد؛ انتظار مردم آن است که با پرداخت 10 تا 15 میلیون تومان صاحب ‌خانه شوند که اگر تعهدات مندرج در این نامه پذیرفته شود، قیمت تمام‏ شده به 30 تا 40 میلیون تومان افزایش می ‏یابد.

متروی پردیس به صورت BOTتوسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد

نیکزاد در جریان بازدید از فاز موسوم به "کوزو" که توسط پیمانکار ترکیه ‌ای انجام می‌ شود نیز تأکید کرد: متروی پردیس به صورت BOTتوسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد و متقاضی این کار درخواست خود را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: برای دسترسی راحت تر به آزادراه تقاطع غیرهمسطح در عرض 45 متر ساخته می ‌شود تا پردیس پنج کیلومتر قبل از تهران نزدیکتر باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که تأسیسات خدماتی و سرویس دهی به واحدهای پردیس نباید مشکلی برای وزارت نیرو وجود داشته باشد، عنوان کرد: وزارت نیرو در هر کجا نیاز است، اعلام کند تا تجهیزات لازم را وارد کنیم و شاهد آغاز کار وصل آب و برق باشیم؛ زدن تونل برای تأسیسات نیرو همچون آب و برق در تخصص راه و شهرسازی نیست و وزارت نیرو باید این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهر جدید پرند مشکل گاز وجود ندارد به یک فاز 10 هزار واحدی و دو فاز 35 هزار واحدی در این شهر اشاره و اضافه کرد: هر قدر زمین برای پست برق، فاضلاب و مخابرات و نیز آب نیاز است، رایگان به وزارتخانه‌ های مربوطه داده می شود تا کار سریعتر صورت گیرد.

نیکزاد در مورد وضعیت مسکن در تهران ادامه بیان داشت: در حال حاضر هر کس در تهران خانه بخواهد به او می ‌دهیم اما نه با قیمت خانه و شهرهای اطراف تهران؛ اگر قیمت خانه ‌ای که در تهران به مردم می‌ دهیم، ارزان باشد، همه از شهرهای اطراف به تهران می‌آیند به این دلیل مسکن مهر در شهرهای اطراف را با قیمتی بسیار پایین تر و زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار می ‌دهیم.

مشکلی برای تأمین برق واحدهای شهر پردیس وجود ندارد

وزیر نیرو نیز در حاشیه این بازدید تأکید کرد: برق را می ‌توان به موقع به واحدهای جدید شهر پردیس رساند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد؛ برق رسانی به واحدهای در حال احداث در پردیس به دلیل وجود نیروگاه سه هزار مگاواتی در دماوند کار سختی نیست و از نظر تأمین مشکلی وجود ندارد.

مجید نامجو ادامه داد: مشکل در این زمینه، زمینها و سایتهایی برای پستهای شهرک است که باید تخصیص داده شود، بنابراین از وزیر راه می ‌خواهیم دراین باره دستور ویژه‌ ای دهد تا زمینها در اختیار ما قرار بگیرد.

وی گفت: تأسیسات فاضلاب شهر پردیس در حال ساخت و ساماندهی بوده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما بحث اصلی که باید به دنبال حل مشکل آن باشیم، آب است.

وزیر نیرو با یادآوری آنکه افق شهر پردیس ساخت 650 هزار واحد است، اضافه کرد: بر این اساس باید برنامه ریزی کنیم هرچند برنامه‌ های کوتاه مدت و میان مدت نیز داریم و آن را به وزیر راه ارائه کرده ایم واین کاری پیش از این انجام نشده بود.

وی عنوان کرد: در تأمین آب سایتهای موجود، برنامه ریزی خواهد شد اما برای واگذاری نهایی باید ردیف بودجه بگیریم و اعتبار تخصیص دهیم تا کار انجام شود.

نامجو همچنین با اشاره به اجرای اصل 44 در وزارت نیرو و تأکید بر پایان پروژه‌ های مهر ماندگار تا پایان دولت گفت: وزارت نیرو تا چند وقت دیگر شرکتهای توزیع را واگذار می‌ کند، ضمن اینکه آب و فاضلاب نیز ادغام شده است تا واگذار شود به این ترتیب، تنها نقش حاکمیتی ایفا می ‌کنیم وبرای پیشبرد این پروژه‌ها نباید به مشکل مالی برخورد و در این زمینه نیاز به کمک است.

تأمین آب پروژه مسکن مهر پردیس در دستور کار دولت

وی افزود: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در اجرای طرح 80 هزار واحدی مسکن مهر پردیس، شاهد نگرش جدیدی خواهیم بود که این مهم در تأمین تمام خدمات زیربنایی و روبنایی متقاضیان مؤثر است.

وزیر نیرو با اشاره به خدماتی همچون پستهای برق، تصفیه خانه آب و فاضلاب و... یادآور شد: مطابق هماهنگیهای انجام شده، همزمان با احداث این واحدها، خدمات زیربنایی با همکاری شرکتهای بهره بردار آماده خواهد شد که تا کنون نیز نقشه های این طرحها تهیه و در برخی از آنها کار شروع و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این طرح عظیم 600 هزار نفر سکونت خواهند کرد، افزود: یکی از نگرانیهایی که در تأمین خدمات زیربنایی در این طرح دیده می شود، تأمین آب واحدهای مسکونی است و با تمهیدات پیش بینی شده، مقرر شد طرحی مبنی بر تأمین آب از منابع موجود در اطراف تهران اجرا شود که با وجود سنگین بودن بودجه تخصیصی به این طرح، دولت آماده فراهم سازی هرگونه خدمات لازم است.

وی تصریح کرد: شهر جدید پردیس در مجموع دارای 93 هزار واحد پروژه مسکن مهر است که از این میزان 13 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و 80 هزار واحد آن نیز که متشکل از 35 هزار واحد در فاز 11، 35 هزار واحد در فاز هشت و 10 هزار واحد در فاز پنج است، در سال آینده تا پایان دولت دهم افتتاح و به بهره برداری می رسد.

واگذاری شرکت‏های توزیعی وزارت نیرو به بخش خصوصی

وزیر نیرو همچنین از واگذاری تمام شرکت‏های توزیعی این وزارتخانه به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از امور خود را به بخش‏های خصوصی واگذار کرده است و در همین راستا، سایر تصدی‏ها قابل واگذاری به بخش خصوص نظیر شرکت‏های توزیعی نیز در آینده‏ ای نزدیک به این بخش منتقل می ‏شود.

نامجو اضافه کرد: همچنین شرکت‏های آب و فاضلاب بعد از اتمام طرح ادغام به بخش‏های خصوصی واگذار می‏ شوند؛ از این رو، وزارت نیرو با هدف تحقق این اصل مهم از بخش‏های خصوصی با آغوش باز استقبال می ‏کند.

اجرای پروژه خطوط انتقال گاز پردیس به فاز نهم رسید

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: با آغاز به کار پروژه احداث شبکه توزیع گاز فاز 9 شهر جدید پردیس، تعداد بیشتری از هموطنان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

یعقوبعلی حسینی نیا در خصوص بررسی مشکلات و روند ساخت پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس ادامه داد: با احداث شبکه خطوط انتقال گاز در فاز 9 در ضلع غربی این شهر که از شنبه یازدهم آذرماه آغاز می شود، هشت هزار واحد مسکونی جدید جزو مشترکین اداره گاز قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه آماده سازی زیر ساختهای شبکه گاز پروژه "کوزو" یا "دره آرا" اجرایی شده است، عنوان کرد: تأمین گاز این پروژه از مسیر خط تغذیه 9 کیلومتری شهر پردیس به سمت لواسانات و چهار باغ، پیش بینی شده است.

نائب رئیس هیئت مدیره گاز استان تهران اضافه کرد: طراحی و احداث شبکه گاز پروژه "کوزو" مشتمل بر 35 هزار واحد تا چند ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید؛ نصب علمک در تمامی پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس انجام شده و درکنار تمامی واحدها قابل مشاهده است.

وی با اشاره به عدم دسترسی به گاز شهری در بخشی از پروژه مسکن مهر پردیس، عنوان داشت: بهره برداری و اشتراک پذیری مشروط به ارائه نقشه های تأییدیه از سوی سازمان نظام مهندسی و ارائه آنها به شرکت گاز استان تهران است.