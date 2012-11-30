مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از کنفدراسیون فوتبال آسیا تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 24 ساعت پیش از برگزاری مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا با ارسال نامه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی تقدیر کرد.
محمد رویانیان در این نامه تاکید کرده است: قرار گرفتن علی کریمی در جمع سه بازیکن برتر و محسن بنگر نیز در جمع 5 بازیکن برتر آسیا باعث خوشحالی ما شد. ما به نیابت از هواداران باشگاه بزرگ پرسپولیس از شما تشکر میکنیم.
دراین نامه همچنین آمده است ، در سالهای گذشته پرسپولیس بازیکنان بزرگ دیگری مانند علی دایی، احمد رضا عابدزاده، کریم باقری، حمید استیلی، مهدی مهدویکیا و ... را به فوتبال آسیا معرفی کرده که امیدوارم که این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند و پرسپولیس همچنان بازیکنان قدرتمند دیگری به فوتبال آسیا معرفی کند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این نامه با تاکید برعلاقه باشگاه پرسپولیس برای افزایش همکاریهای با کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطر نشان کرده است: بنا براعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، پرسپولیس پرتماشاگرترین تیم قاره آسیا است و امیدواریم در سالهای آینده بازیکنان پرسپولیس دوباره در جمع بهترین های آسیا حضور داشته باشند.
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