استقبال از ضریح جدید حرم حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اراک از ساعات اولیه صبح جمعه مملو از جمعیت عظیمی بود که به جرات می توان گفت در هیچ روز جمعه ای این شهر حضور چنین جمعیتی را به خود ندیده بودند.

حدفاصل ابتدای خیابان هپکو تا میدان سرداران این شهر با حضور گسترده مردم بسته شده بود و هیچ خودرویی از این مسیر جلوتر نمی توانست برود.

زائران اکثرا با پای پیاده این مسیر را طی کرده و به میعادگاه عاشقانه خود نزدیک می شدند.

مردم گروه گروه در میان خیابان و بلوارهای شهر در انتظار ورود ضریح جدید حرم حسینی نشسته بودند، یکی زیارت عاشورا می خواند و دیگری تسبیح به دست با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد چشم به جاده ای دوخته بود که قرار بود ضریح زا آنجا عبور کند.

قربانی هایی که فدای فرزند زهرا (س ) شدند

در مسیر عبور ضریح مبارک که رد می شدی کم نبودند گوسفندانی برای قربانی شدن ...بوی اسپند و گلاب فضای اراک را امروز کربلایی کرده بود.

به هرکجا که می نگریستی عاشقی را می دیدی که در حسرت جانانش طاقت از کف بریده و به انتظار نشسته است...نه در بلوارهای خیاباتها جا بود نه بر ساختمان های نیمه ساخته ای که در مسیر وجود داشت.

خیلی ها از ساعت 8 و نیم صبح در میدان سرداران، ابتدای خیابان جهاد و شهر صنعتی حاضر شده بودند خیلی ها هم تا ورودی شهر اراک در میدان امام خمینی رفته بودند تا نصیب بیشتری از این فیض الهی ببرند.

توقف ضریح در میدان امام خمینی تا بعد از اقامه نماز جمعه

در حالیکه بر سیل عاشقان حسین هر لحظه در میدان سرداران افزوده می شد خبر رسید که ازدحام جمعیت در میدان امام خمینی(ره) حرکت کاروان را به تعویق انداخته و ضریح بعد از اقامه جمعه وارد میدان سرداران می شود.

نماز جمعه این هفته اراک با حضور گسترده نمازگران در مصلای اراک اقامه شد...حضوری بی سابقه از تعداد نمازگران .ازدحام جمعیت به حدی بود که بخش عظیمی از مردم نماز را در حیاط مصلی اقامه کردند.

ورود ضریح به میدان سرداران در میان شور حسینی مردم

حدود 40 دقیقه بعد از اقامه نماز جمعه ضریح حسینی در میان اشک و آه و صلوات مردم وارد میدان سرداران شد.

سیل جمعیت آنقدر بود که هیچکس باورش نمی شد.....تردد مردم برای ساعتی به حدی دشوار شد که سرپرستان کاروان سفینه النجاه و مسئولین استان را از این که مبادا برای کسی اتفاقی بیافتد نگران کرد....به گونه ای سخنگوی هیات امنای ساخت ضریح جدید حرم حسینی مجبور شد بارها و بارها از مردم بخواهد مراقب سالمندان و کودکان حاضر در مراسم باشند.

جمعیت بسیار زیاد همراه ضریح دور زدن خودروی حامل ضریح را بسیار دشوار کرد.

میدان سرداران اراک کربلایی شد

عزاداری و سینه زنی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) حول ضریح جدید حرم حسینی حال و هوای میدان سرداران اراک را کربلایی کرد... روز عجیبی بود امروز...هرجای این میدان را که نگاه می کردی مردم ایستاده بودند...حتی روی تابلوهای تبلیغاتی که در اطراف میدان نصب بود ....

نگاه های اشکباری که در پی ضریح می دویدند.... موج عاشورایی که در بین جمعیت زیاد به راه افتاده بود....همه و همه دست به دست هم دادند تا یادآوری غریبی حسین ابن علی در محرم 61 برایمان زجر آورتر شود.

سیل جمعیت به حدی بود که کفش های بسیاری از استقبال کنندگان در فشار آن از پاها درآمده و هریک به کناری افتاده بودند....

کودکانی که در میان جمعیت مانده بودند با کمک و مدد خود مردم به محلی امن در روبروی مصلی منتقل می شدند تا آسیبی به انها نرسد.

هرکس به شیوه ای سعی می کرد این تصاویر زیبا را برای خود به یادگار نگه دارد.....عکاسان با فلش دوربین هایشان و مردم عادی با گوشی های تلفن همراه......و البته کم نبودند تعداد خبرنگارانی که از بدو ورود کاروان به استان مرکزی آنرا همراهی کرده تا به این جا رسیده بودند.

جمعیت عاشق اباعبدالله الحسین همچنان در میدان سرداران حاضرند و خود را برای قرائت زیارت عاشورا در جوار ضریح جدید حرم حسینی اماده می کنند.

مراسم ویژه استقبال از حرم حسینی ساعت 20 لغایت 22 امشب در مصلای بیت المقدس شهر اراک برگزار می شود.

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گزارش فاطمه عسگری نیا