شترها برای ملک عبدالله قربانی می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از عمل جراحی اخیر همچنان در بیمارستان نظامی ریاض بستری است و حتی برخی شخصیتهای مخالف از نامساعد بودن وضع جسمانی وی خبر می دهند، دو نفر در منطقه عرعر، دو نفر شتر برای نشان دادن شادمانی خود از دیدن عبدالله در تلویزیون قربانی کردند.



به نوشته عکاظ، مشرف بن رجا المضیانی و سنید بن فنطول الصقری در بیان علت کشتن دو نفر شتر گفته اند : دیدن خادم الحرمین الشریفین! در صفحه تلویزیون، خیلی ما را خوشحال کرد که فقط خدا می داند چه قدر خوشحال شدیم! بلافاصله پس از دیدن این صحنه، تصمیم خود را برای کشتن دو نفر شتر اعلام کردیم.



المضیانی و الصقری در گفتگو با عکاظ گفته اند صبح روز پنجشنبه به بازار شترها در عرعر رفته و دو نفر از بهترین شترها را انتخاب کرده و آنها را کشته و گوشتهایشان را میان نیازمندان تقسیم کردند.



این دو شهروند سعودی مدعی شده اند اقدامی که انجام دادند، بدون برنامه ریزی قبلی بوده و نشان دهنده احساسات مردم نسبت به پادشاهی که آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند!



ادعای این دو تبعه سعودی مبنی بر اینکه پادشاه عربستان همه مردم را دوست دارد در حالی است که نیروهای تحت امر ملک عبدالله به بدترین وجه، هر گونه اعتراضی را در عربستان سرکوب می کنند و همچنین گزارشهایی از افزایش شکاف میان فقراء و پولدارها در عربستان حکایت می کند.