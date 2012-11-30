دیدار قالیباف با هاشمی، خاتمی و سید حسن خمینی کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شهرداری تهران آمده است: همین رسانه مدتی پیش درباره دیدار آقای قالیباف با آیت الله مصباح خبر بی اساسی منتشر کرده بود، متاسفانه برخی رسانه های فضای مجازی صرفا برای دست یافتن به بازدید بیشتر و یا به دلیل توهم دشمن پنداری بر خلاف صراحت فرمایش رهبر معظم انقلاب که تاکید داشتند رقیب انتخاباتی خود را دشمن اکبر تلقی نکنیم، به هر دروغ و شایعه ای متوسل می شوند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: در فضای غیر اخلاقی که برخی رسانه ها ایجاد کرده اند، نشر هر دروغی برای رسیدن به هدف سیاسی مجاز شمرده می شود و در این میان عطش برخی رسانه ها درخصوص فعالیت سازی سیاسی برای برخی شخصیت ها از جمله آقای قالیباف بیشتر است. چنانکه یک روز از دیدار ایشان با آیت الله مصباح خبر می دهند و روز دیگر از دیدار با خاتمی یک روز برای ایشان رنگ انتخاباتی تعیین می کنند و روز دیگر رییس ستاد!

در پایان این اطلاعیه آمده است: با عنایت به کذب بودن خبر دیدار آقای قالیباف با افراد یاد شده، حق شکایت کیفری از رسانه مزبور محفوظ است.

گفتنی است یکی از سایتهای خبری امروز از دیدار محرمانه شهردار تهران با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سید حسن خمینی نوه امام راحل در یک ماه گذشته خبر داده بود.