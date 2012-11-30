رئیس اتحادیه آفریقا خواستار مداخله نظامی در مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "یایی بونی" در نامه ‌ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری نظامی در شمال مالی با هدف اخراج القاعده و بازپس گیری این منطقه شد.

"بان کی مون" همچنین چهارشنبه گذشته در گزارشی به شورای امنیت خواستار اقدام فوری برای کمک به دولت مالی و حضور نیروهای اتحادیه آفریقا در شمال این کشور برای اخراج اعضای القاعده و افراطیون از شمال مالی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار ارائه ضمانت لازم شورای امنیت برای رعایت استانداردهای لازم در مسائل سیاسی، حقوق بشر و آموزش در مالی پیش از مداخله نظامی شد.

در پی کودتای 22 مارس گذشته در مالی و تصرف بخشهای شمالی کشور توسط شورشیان طوارق و گروه‌های جنبش توحید و جهاد در غرب آفریقا و گروه انصار الدین، دولت انتقالی و اکوواس سپتامبر گذشته از شورای امنیت خواست تا با مداخله نظامی شبه نظامیان را از مالی اخراج کند.