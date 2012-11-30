  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

تحولات سیاسی عراق/

تاکید مالکی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه / علی الدباغ کناره گیری کرد

تاکید مالکی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه / علی الدباغ کناره گیری کرد

نخست وزیر دولت عراق با بیان اینکه کشورش همواره بر اهمیت گفتگو برای حل بحران سوریه تاکید کرده است، اظهار داشت بغداد نگران تبعات پس از سقوط بشار اسد در سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق از سمت خود استعفا کرد. به جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نشده است.

از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه اظهار داشت: دولت عراق درباره سازوکار تعامل با مخالفان سوریه ملاحظاتی دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت عراق همچنین درباره چگونگی تعامل برخی کشورهای همسایه و کشورهای عربی با بحران سوریه ملاحظاتی دارد.

مالکی تصریح کرد: برخی امور وجود دارد که موضع عراق را در قبال سوریه تعیین می کند و نگرانی درباره پیامدهای بعد از سقوط نظام بشار اسد در سوریه وجود دارد.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: دولت عراق بر اهمیت گفتگو در سوریه برای حل بحران این کشور همواره تاکید داشته است و طرفهای سوری باید در نهایت نتایج این گفتگو را هر چه که باشد بپذیرند.

کد مطلب 1754854

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