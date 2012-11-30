درخواست تامل برانگیز از اعضای سازمان ملل/ به منافقین پناهندگی بدهید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بان کی مون" روز گذشته در گزارشی به شورای امنیت از کشورهای عضو این نهاد بین المللی خواست تا به اعضای گروهک تروریستی منافقین که از مخالفین جمهوری اسلامی ایران هستند، اعطای پناهندگی داده و از آنها حمایت کنند.

بان کی مون افزود: سه هزار و 112 نفر از اعضای منافقین به کمپ لیبرتی (اطراف فرودگاه بغداد) منتقل شده و هنوز 100 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان در اردوگاه اشرف به سر می برند.

وی مدعی شد : بدون تعهد قوی اعضای سازمان ملل به منافقین برای پذیرش ساکنان پیشین اردوگاه اشرف نمی توان به راه حلی پایدار در این باره دست یافت.

گروهک تروریستی منافقین طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئول ترورها و بمبگذاری های متعددی در ایران بوده و هزاران ایرانی را به خاک و خون کشیده‌ است.

این گروهک در سال های دفاع مقدس به عنوان همپیمان صدام معدوم با ایرانیان وارد جنگ شد . ترور دانشمندان و جاسوسی از فعالیتهای هسته ای صلح آمیز و همچنین لو دادن اطلاعات امنیتی-نظامی ایران به دشمنان، از جمله نقاط سیاه در پرونده این گروهک تروریستی است.