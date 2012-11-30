به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دفتر شبکه های العالم و پرس تی وی در دمشق صبح امروز هدف چند حمله تروریستی قرار گرفت.

در این حملات بر اثر انفجار بمبی که زیر خودرو حامل تجهیزات پخش زنده (SNG) قرار گرفت، خسارت های جدی به این خودرو و تجهیزات آن و همچنین یکی دیگر از خودروهای دفتر وارد شد.

"حسین مرتضی" مدیر دفتر شبکه در دمشق در این رابطه اظهار داشت : در پی این انفجار یکی دیگر از تروریستها بمبی را دروت کیسه پلاستیکی سیاه رنگی مقابل یکی از ورودی های دفتر شبکه قرار داد.

وی در ادامه گفت : پس از شناسایی این بمب، نیروهای متخصص امنیتی در محل حاضر شده و آن را خنثی کردند.

مرتضی تصریح کرد : درون این بمب تکه های بسیاری از فلزات کوچک و برنده جاسازی شده بود تا پس از انفجار خسارتهای بیشتری وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: چند روز قبل نیز این دفتر هدف حملات خمپاره ای قرار گرفت که این خمپاره ها نزدیک دفتر شبکه اصابت کرد، و خسارتی به دنبال نداشت.

همزمان با حمله تروریستی به دفتر شبکه‌های العالم و پرس تی وی در دمشق نمایندگان سنای آمریکا پیشنهاد کردند که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست این سازمان در فهرست سیاه تحریم های آمریکا قرار گرفته و دارایی های مربوط به آن بلوکه شود.

بر اساس این پیشنهاد، شرکتهایی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند در این فهرست سیاه قرار می گیرند.

این پیشنهاد به سنای آمریکا تحویل داده شده و اکنون در مرحله بررسی قرار دارد و بعدا در سنا و مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد.

حمله به دفاتر العالم و پرس تی وی و اقدام همزمان نمایندگان سنا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دو ماه پس از ترور "مایا ناصر" خبرنگار شبکه پرس تی وی و ترور نافرجام حسین مرتضی صورت می گیرد.