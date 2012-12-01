تولید نخستین سامانه شناسایی افراد از روی صدا/ تصدیق هویت از راه دور

به گزارش خبرنگار مهر، گفتار اگرچه در ظاهر، شامل پیامی از کلمات پشت سرهم است اما در کنار آن شامل اطلاعاتی در مورد نوع زبان، وضعیت احساسی گوینده، جنسیت و به طور کلی هویت فرد است.

هدف شناسایی گوینده، استخراج اطلاعاتی از سیگنال گفتار است که در بردارنده هویت منحصر به فرد گوینده بوده و براین اساس شناسایی گوینده شامل دو حوزه تعیین هویت و تصدیق هویت خواهد بود که در تعیین هویت گوینده فرد از روی صحبت کردن شناسایی می‌شود و در تصدیق هویت، ادعای فرد مبنی بر اینکه چه کسی است تایید یا رد می شود.

در این راستا محققان شرکت عصر گویش پرداز موفق به تولید سامانه شناسایی گوینده از روی صدا – شناسا- شدند که می تواند در کاربردهای مختلف امنیتی و کنترل دسترسی، به تنهایی یا در کنار روشهای امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.

شناسایی گوینده از روی صدا با توجه به اینکه صدای فرد همواره همراه وی بوده و معایبی مانند گم شدن را ندارد و می تواند بدون حضور فیزیکی و از راه دور – مانند پشت تلفن- مورد استفاده قرار گیرد دارای مزیت های این سامانه است.

کنترل دسترسی از راه دور و استفاده از گفتار به عنوان یک رمز عبور (ورود به داخل اتاق، دسترسی به رایانه یا دستگاه خاص، تایید اعتبار در تراکنش های تلفنی مانند تلفن بانک)، جستجو و شناسایی مجرمان از روی صدا و تشخیص گوینده و دسته بندی مکالمات، نظارت بر مکالمات و گفتگوها و اقدام برای آرشیو یا اعلام خبر و امثال آن از جمله کاربردهای این سیستم است.

درهمین حال دقت و سرعت شناسایی بالا، قابلیت اجرا شدن به صورت آنلاین و آفلاین، امکان مدیریت (اضافه کردن و تغییر) گویندگان مورد نظر توسط اپراتور، همچنین امکان پردازش آنلاین خطوط تلفن و ماهواره روی چندین خط هم زمان و قابلیت اختصاصی شدن برای کاربردهای مختلف از قابلیت های سامانه بازشناسی گوینده شناسا عنوان شده است.

شرکت عصر گویش پرداز همچنین سامانه نهان سازی اطلاعات در تصاویر و کشف تصاویر نهان نگاری شده را تولید کرد.

این نرم افزار بومی برای پنهان نگاری اطلاعات مختلف در تصویر در دو واحد نهان سازی اطلاعات در تصویر با قابلیت بازیابی متن پنهان شده و کشف تصاویر نهان نگاری برای شناسایی تصاویر مشکوکی که اطلاعاتی در آنها نهان شده بکار گرفته می شود.

به گزارش مهر، استفاده از روش های مختلف برای نهان سازی اطلاعات در تصویر و بکارگیری روش های مختلف شناسایی تصاویر مشکوک و شناسایی دامنه وسیعی از روش های نهان سازی اطلاعات در تصویر از جمله قابلیت های نرم افزار بومی - کاشف- است.