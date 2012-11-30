تیم های ایرانی به مرحله پایانی مسابقات بین المللی تنیس روی میز قزوین راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی در قسمت تیمی هشتمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز قزوین (جام فجر) بعدازظهر امروز جمعه با مشخص شدن تیم های نوجوانان و جوانان راه یافته به فینال پایان یافت.

در بازی های انجام شده در مسابقات امروز در رده سنی جوانان تیم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با نتیجه سه بر دو تیم روسیه را شکست داد و بانک مهر اقتصاد قزوین نیز با همین نتیجه از سد تیم نظام مهندسی گذشت و به دیدار پایانی راه یافتند.

در قسمت جوانان هم تیم شهرداری قزوین با نتیجه سه بر یک نوانست استانداری را مغلوب کند و بلاروس با نتیجه سه بر صفر آذربایجان را شکست داد.

با نتایج کسب شده عصر امروز جمعه برای تعیین قهرمان در قسمت تیمی در بخش نوجوانان تیم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین به مصاف بانک اقتصاد مهر می رود و در بخش جوانان هم دیگر تیم شهرداری قزوین با بلاروس دیدار می کند.

در این مسابقات شش تیم خارجی عراق، بلاروس، آذربایجان، لبنان، روسیه و تاجیکستان و تیمهای فرهنگسرای شهرداری قزوین، نظام مهندسی ساختمان، بانک مهر اقتصاد، استانداری قزوین، نیرومحرکه، فولاد و شهرداری به مدت چهار روز در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر قزوین با یکدیگر رقابت می کنند.

هشتیمن دوره رقابت های بین المللی تنیس روی میز قزوین در دو بخش نوجوانان و جوانان که از صبح دیروز پنجشنبه در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر قزوین آغاز شده است، تا روز یکشنبه ادامه دارد.

مسابقات دوبل و انفرادی تنیس روی میز از فردا شنبه آغاز خواهد شد.