مرحله نخست رقابت های شطرنج قهرمانی بجنورد پایان یافت

نورالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابت های شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران و پسران بجنورد عصر جمعه در رده های سنی هشت تا 18 سال در محل سالن هیئت شطرنج خراسان شمالی برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات نفرات برتر رده های سنی زیر هشت سال، زیر 10 سال، زیر 12 سال و زیر 14 سال دختران و پسران مشخص شدند و برترین شطرنج بازان مابقی رده های سنی نیز پنج شنبه هفته آینده مشخص خواهند شد.

ناصری تصریح کرد: در رده سنی زیر هشت سال در بخش پسران آرتین باغدار قهرمان شد، سینا کنعانی در رده دوم ایستاد و عماد اکبریان شهری نیز در رده سوم ایستاد.

به گفته وی در این رده سنی در بخش دختران یسنا تفضلی، مهسا نوری و آندیا سلطان زاده به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

این مسئول اظهار داشت: در رده سنی زیر 10 سال بخش پسران فرزان صالح آبادی قهرمان شد، محمدصدرا صلاحی دوم شد و دانیال حسن زاده نیز در رده سوم جای گرفت.

وی اضافه کرد: در این رده سنی در بخش دختران حنانه عزیزی در مکان نخست ایستاد، ملیکا کرمانشاهی دوم شد و آنیتا شیروانی مقدم در جایگاه سوم ایستاد.

ناصری گفت: در رده سنی زیر 12 سال دختران نیز نیلوفر طاهری و ثمین اسعدی در رده های اول و دوم قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در رده سنی زیر 14 سال بخش دختران نازنین طاهری قهرمان شد، شیده فدایی در رده دوم ایستاد و غزاله عبدی نیز سوم شد.

مسئول کمیته لیگ، مسابقات و داوران هیئت شطرنج خراسان شمالی افزود: رقابت های سایر رده های سنی پنج شنبه هفته آینده 17 آذرماه برگزار می شود.