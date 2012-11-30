مدرس الگوی ستودنی در مجلس بود/ نمایندگان پیگیر مطابات بحق مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین احمد محسن زاده با اینکه نمایندگان مجلس باید الگوی رفتاری خود را از مدرس ها برای قانونگذاری در مجلس بگیرند ، اظهار داشت: موفقیت نمایندگان مجلس در گرو پیروی از اساس اسلام و دستورات قرآن، و تبعیت از ولایت فقیه می باشد در غیر اینصورت ما نمی توانیم مجلس موفق و کار آمدی داشته باشیم.
به گفته وی پیروی از دستورات اسلام و دین ،ساده زیستی و قاطع بودن از شاخصه های بارز آیت الله مدرس بود که به همین دلیل بود تا نام و یاد ایشان در تاریخ جاودانه بماند.
خطیب جمعه بخش بوستان همچنین تصریح کرد : نمایندگان مجلس امروز باید دغدغه حل مشکلات اقتصادی ونیزپیگیری مطالبات بحق و قانونی مردم باشند و به قسم نامه ای که خوردند پایبند باشند.
وی در همین رابطه گفت : شهید مدرس همیشه دغدغه فکری مردم را داشت و در مدت زمان حضور خود در مجلس اجازه نداد قراردادی مصوب بشه که مردم ایران از آن متضرر شوند.
امام جمعه بخش بوستان سپس بااشاره به جنگ 8 روزه غزه نیز خاطرنشان کرد: اعتقاد و اراده بلندحماس و همچنین مظلومیت و ایستادگی مردم غزه باعث شد که اسرائیل غاصب ضربه مهلکی را بخورد و اینها همه نشانه محو آن رزیم پوشالی می باشد.
وی ادامه داد :پیروزی غرور آفرین ملت مسلمان غزه جهانیان را در بهت و حیرت فرو برد، اسرائیلی ها به خیال خام خود می خواستند پیروز این میدان شوند و زمینه را برای انتخابات آتی خود فراهم نماینداما نیروهای مجاهد حماس کلیه معادلات اسرائیل و حامیان آنان را بر هم زد.
محسن زاده با اشاره به عملکرد مجامع بین المللی در برابر این جنایات نیز گفت : بسیار شرم آور است که آمریکا از جنایت آشکار رزیم غاصب اسرائیل اینگونه دفاع کند و یا برخی دیگر از کشورهای غربی و عربی علنا از این جنایت حمایت کردند و نشان دادند که حقوق بشربرای آنان واژه بی مفهومی است.
خطیب جمعه بخش بوستان در پایان ضمن قدردانی از مردم مومن و انقلابی بخش بوستان بدلیل حضور منسجم در عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ، روز دانشجو و روز نیروی دریایی را نیز گرامی داشت.
یهارستان - خبرگزاری مهر: امام جمعه بخش بوستان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مدرس گفت: شجاعت وجایگاه مدرس در مجلس به گونه ای بود که با وجود اینکه در اقلیت قرار داشت، سایر نمایندگان جرات تصویب لایحه ای را بدون حضور او را در مجلس نداشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین احمد محسن زاده با اینکه نمایندگان مجلس باید الگوی رفتاری خود را از مدرس ها برای قانونگذاری در مجلس بگیرند ، اظهار داشت: موفقیت نمایندگان مجلس در گرو پیروی از اساس اسلام و دستورات قرآن، و تبعیت از ولایت فقیه می باشد در غیر اینصورت ما نمی توانیم مجلس موفق و کار آمدی داشته باشیم.
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