مدرس الگوی ستودنی در مجلس بود/ نمایندگان پیگیر مطابات بحق مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین احمد محسن زاده با اینکه نمایندگان مجلس باید الگوی رفتاری خود را از مدرس ها برای قانونگذاری در مجلس بگیرند ، اظهار داشت: موفقیت نمایندگان مجلس در گرو پیروی از اساس اسلام و دستورات قرآن، و تبعیت از ولایت فقیه می باشد در غیر اینصورت ما نمی توانیم مجلس موفق و کار آمدی داشته باشیم.



به گفته وی پیروی از دستورات اسلام و دین ،ساده زیستی و قاطع بودن از شاخصه های بارز آیت الله مدرس بود که به همین دلیل بود تا نام و یاد ایشان در تاریخ جاودانه بماند.



خطیب جمعه بخش بوستان همچنین تصریح کرد : نمایندگان مجلس امروز باید دغدغه حل مشکلات اقتصادی ونیزپیگیری مطالبات بحق و قانونی مردم باشند و به قسم نامه ای که خوردند پایبند باشند.



وی در همین رابطه گفت : شهید مدرس همیشه دغدغه فکری مردم را داشت و در مدت زمان حضور خود در مجلس اجازه نداد قراردادی مصوب بشه که مردم ایران از آن متضرر شوند.



امام جمعه بخش بوستان سپس بااشاره به جنگ 8 روزه غزه نیز خاطرنشان کرد: اعتقاد و اراده بلندحماس و همچنین مظلومیت و ایستادگی مردم غزه باعث شد که اسرائیل غاصب ضربه مهلکی را بخورد و اینها همه نشانه محو آن رزیم پوشالی می باشد.



وی ادامه داد :پیروزی غرور آفرین ملت مسلمان غزه جهانیان را در بهت و حیرت فرو برد، اسرائیلی ها به خیال خام خود می خواستند پیروز این میدان شوند و زمینه را برای انتخابات آتی خود فراهم نماینداما نیروهای مجاهد حماس کلیه معادلات اسرائیل و حامیان آنان را بر هم زد.



محسن زاده با اشاره به عملکرد مجامع بین المللی در برابر این جنایات نیز گفت : بسیار شرم آور است که آمریکا از جنایت آشکار رزیم غاصب اسرائیل اینگونه دفاع کند و یا برخی دیگر از کشورهای غربی و عربی علنا از این جنایت حمایت کردند و نشان دادند که حقوق بشربرای آنان واژه بی مفهومی است.



خطیب جمعه بخش بوستان در پایان ضمن قدردانی از مردم مومن و انقلابی بخش بوستان بدلیل حضور منسجم در عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ، روز دانشجو و روز نیروی دریایی را نیز گرامی داشت.