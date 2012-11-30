36 پاشگاه غیرمجاز پرورش اندام آمل مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رحمانی افزود: هم اکنون 42 باشگاه پرورش اندام در آمل وجود دارد که تنها شش باشگاه به صورت قانونی دارای پروانه فعالیت و کارت مربیگری هستند.



وی اضافه کرد: در اخطاریه جدی که از سوی اداره اطلاعات، دایره اماکن نیروی انتظامی و اداره ورزش و جوانان آمل به صاحبان باشگاه غیرمجاز پرورش اندام شهرستان داده شده و از آنان خواسته شده تا نیمه نخست دیماه نسبت به قانونی کردن فعالیت خود اقدام کنند.



رئیس هیئت پرورش اندام آمل تصریح کرد: به طور قطع از زمان پایان مهلت تعیین شده برای باشگاه غیرمجاز، که نسبت به آینده فعالیت خود بی تفاوت باشند، نسبت به پلمپ آنان اقدام خواهد شد.

ریشه کن کردن بد حجابی نیازمند عزم عمومی



خطیب جمعه شهرستان آمل، با بیان اینکه ریشه بدحجابی مختص یک شهرستان نیست، گفت: برای ریشه کن کردن بدحجابی در جامعه عزم جدی وعمومی باید از سوی مسئولان مربوطه و مردم باشد.



حجت الاسلام محمدعلی رحمانی آملی افزود: متاسفانه واقعیت موجود این بوده که تمام کشور درگیر مسئله بد حجابی است و باید برای رفع معضل بدحجابی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اهتمامی جدی وجود داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه انسان باید به دنبال نسخه های شفابخش برای دستیابی به تهذیب نفس و تکامل معنوی باشد، ادامه داد: قرآن کتاب ماندگاری بوده که باید از این کتاب ارزنده به عنوان نقشه راه زندگی خود بهره برداری شایسته ای کرد.



کمک 4 میلیاردی خیران آملی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل گفت: خیران آملی تا پایان آبانماه امسال با اهدای زمین، کمکهای نقدی و غیرنقدی به ارزش چهار میلیارد و 324 میلیون ریال در بخش اکرام کمک‌ رسانی داشتند.



رمضان علی پور اظهار داشت: بخش اکرام یکی از بخش‌های پرکار در کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل است.

وی افزود: خیران آملی تا پایان آبانماه امسال با اهدای زمین، کمک‌های نقدی و غیرنقدی به ارزش چهار میلیارد و 324 میلیون و 344 هزار و 999 ریال در بخش اکرام کمک‌ رسانی داشته و یار و همراه محرومان جامعه بودند.