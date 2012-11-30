اثر گذاری تحریم های داخلی فراتر از خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت لاسلام والمسلمین محمودی ظهر امروز در جمع نمازگزاران گلستانی اظهار داشت : تحریم ها ی خارجی از همان ابتدای پیروزی اقلاب اسلامی وجود داشت و تاثیر چندانی بر پیکره اقتصادی کشومان نداشته است.



وی ادامه داد : ولی متاسفانه تحریم های داخلی حتی یک سوپر مارکتی و یا لوازم خانگی برای مردم بدتر از تحریم آمریکا و غرب شده است.



خطیب موقت بهارستان خطاب به برخی از کاسبه ها که اقدام به تحریم خود مختاری کرده اند گفت: ای کسبه که اقلام و کالای مصرفی خود را به مردم عرضه میکنی مگر تو آمریکایی که اینگونه برای مردم تاخت و تاز میکنی؟



محمودی خواستار نظارت بیشتر از سوی متولیان امر بر واحد های صنفی شدو در ادامه با گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت شهید مدرس افزود :گرامی میداریم شخصیت بالای این مجاهد عظیم الشأن که با نثار جان خود، با شجاعت و اقتدار در برابر زیادی خواهی رضا شاه و دیگر ایادی آنان ایستادگی کرد.



وی با اشاره به خصوصیت اخلاقی و مردم داری ایشان نیز اظهار داشت : شهید مدرس تشنه و شیفته خدمت به مردم بود و با دلسوزی تمام پیگیر مطالبات آنان از طریق مجلس بود.



خطیب موقت بخش گلستان در پایان خواستار الگو گرفتن نمایندگان مجلس از شیوه مدرس در برابر زیادخواهان شد.