اسرائیل در سازمان ملل تحقیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در مطلبی تصریح کرده است رای مثبت اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به فلسطین به عنوان دولت ناظر در این سازمان، شکستی تحقیر آمیز برای اسرائیل بود.



به نوشته این روزنامه، رای سازمان ملل متحد ،علاوه بر حمایت از فلسطین یک هشدار هم برای اسرائیلی ها داشت، یعنی " صبر جهان از اشغالگری لبریز شده است".



کشورهای عضو سازمان ملل متحد پنجشنبه نهم آذر، با 138 رای موافق در برابر 9 رای مخالف با ارتقاء فلسطین از نهاد ناظر به دولت ناظر غیر عضو موافقت کردند.



به گزارش العالم، با این ارتقاء جایگاه، فلسطینی می توانند تا در برابر ساخت و سازهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن و بسیاری از موارد اختلاف با این رژیم به نهادهای بین المللی شکایت کند.



علاوه بر رژیم صهیونیستی، آمریکا و کانادا از شاخص ترین مخالفان درخواست فلسطین بودند و انگلیس و آلمان نیز رای ممتنع دادند.