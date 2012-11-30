پروژه های گازرسانی در بابل تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدوی با اشاره به دغدغه مردم روستاهای بابل در جهت بهره مندی از گاز طبیعی بیان داشت: ضروری است پیمانکاران با افزایش اکیپ های خود نسبت به اجرای پروژه سریعتر عمل کنند.

این مسئول با بیان اینکه در مجموع در حال حاضر تعداد 338 علمک بر درب منازل نصب شد و حدود 650 علمک مورد نیاز بوده که این تعداد در حال اجرا است.

صبر و مقاومت مهم ترین درس کربلا



امام جمعه نوشهر با اشاره به ایام سوگواری سیدالشهدا و ضرورت درس آموزی در این سوگواری ها و عزاداری ها گفت: صبر و مقاومت مهمترین درس و فریضه قافله امام حسین و کربلا است.

حجت الاسلام محمود مشایخ افزود: انقلاب اسلامی با الگو از قیام عاشورا شکل گرفت و امروز باید در برابر تحریم های دشمنان با تاسی از قافله کربلا و با درس صبر و مقاومت از برابر مشکلات به سرانجام برسد.

وی افزود: احترام به اهل بیت بویژه سفارشات امام حسین(ع) باید همیشه سرلوحه برنامه ها و رفتارها قرار گیرد و باید عزاداری های سنتی و سبک وسیاق سنتی عزاداری البته با بیان و طرح حرفهای روز حفظ شود.

ضروت همکاری ادارات برای مقابله با ایدز



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: برای جلوگیری و مقابله با بیماری خطرناک ایدز همکاری تمامی ارگانها و سازمانها بسیار ضروری است.

حسن اشرفیان بیان داشت: به دلیل عدم آگاهی قشر جوان جامعه از سه راه سرایت بیماری ایدز از طریق سرنگ و سر سوزن آلوده در معتادان تزریقی، تماس جنسی محافظت نشده است.

وی افزود: ایدز صرفا برای دیگران بوده و مختص افراد فاسد و منحرف است سبب افزایش این بیماری در جامعه می‌ شود.

پیشگیری اثرگذارترین راه مبارزه با ایدز



معاون سیاسی امنیتی فرماندار بابل گفت: در هفته اطلاع رسانی ایدز باید تلاش مضاعفی در اطلاع‌ رسانی و آگاهی بخشی به جامعه صورت گیرد.

محمد زاهد پاشا، از برگزاری نمایشگاه و سمینار آموزشی در سه منطقه بابل، بندپی غربی و بندپی شرقی خبر داد.

این مسئول، آموزش مدیران اجرایی را مقدم بر هر اقدامی دانست و افزود: آموزش دستگاهها و مدیران اجرایی شهرستان در راس امور قرار گرفته و بایدآ موزش ببینند زیرا هرچه بیشتر ازخطرات آن مطلع باشند اقدامات بهتر و بیشتری انجام می‌گیردکه این امرنیاز به مشارکت عمومی است.





