تیم دوچرخه سواری خراسان شمالی در رده هشتم کشور ایستاد

حمید برات پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرونده لیگ برتر دوچرخه سواری کشور، عصر جمعه با پایان یافتن مسابقات ماده کریتریوم، به اتمام رسید و تیم سیبک امیدنیا شیروان(نماینده خراسان شمالی) در مجموع سه مرحله این مسابقات، با کسب 306 امتیاز در رده بندی تیمی، در رده هشتم کشور قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تیم سیبک امیدنیا شیروان با ترکیب رضا فرهمند، هادی تیموری، اکبر رسولی و علی متقیان به نمایندگی از خراسان شمالی در این مسابقات شرکت کرده بود، افزود: امروز در چهارمین و آخرین روز این مسابقات، 41 رکابزن در ماده کریتریوم، در محدوده شهری حدفاصل بندرگاه به سمت لوپ ایران در جزیره کیش به صورت رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان علی متقیان از خراسان شمالی در رده سیزدهم قرار گفت، نوید کلاهی دیگر رکاب زن تیم استان در رده هفدهم ایستاد و اکبر رسولی نیز در رده بیستم جای گرفت.



رات پور تصریح کرد: در پایان رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری کشور، دو تیم انتهای جدول از لیگ برتر به لیگ دسته یک سقوط و دو تیم اول لیگ دسته یک نیز به لیگ برتر صعود خواهند کرد که تیم خراسان شمالی با قرار گرفتن در رده هشتم کشور همچنان در لیگ برتر دوچرخه سواری باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل دوم و سوم لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده استقامت، تایم تریل تیمی، تایم تریل انفرادی و کرمتریوم، با شرکت 56 رکابزن در قالب 10 تیم پیشگامان کویر یزد، مقاومت همدان، سیبک امیدنیا شیروان، ترافیک تهران، مس کرمان، پیکان تهران، مدرسه دوچرخه ‌سواری، دانشگاه آزاد، عقاب و گاز زنجان، از سه شنبه هفتم آذرماه به میزبانی جزیره کیش آغاز شد و عصر جمعه نیز با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.