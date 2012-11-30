هفته سوم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان در آق قلا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از رقابتها قرار بود دوهفته قبل برگزار شود که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و پیست مسابقه به تعویق افتاده بود.

در این هفته از مسابقات 76 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار و یکهزار و 600 متر طول به رقابت پرداختند و در پایان 242 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول این رقابتها، اسبهای ورزشی ترکمن کیهان با چابکسواری بهنام گلچین، گل ترکمن با آرمین آق آتابای و مراد با کمال دالیجه عطاء، کورس دوم اسبهای تروبرد داخلی یافوت با ستار مهرانی، بای بای کوئین با نورمحمد بهادر و لیورمن با کمال دالیجه عطاء و کورس سوم اسبهای دوخون گل آبی با سوارکاری کمال دالیجه عطاء، آرمیتی با ابوطالب چاری زاده و سلاره با یاسر جرجاین برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی دوخون هالیتا با چابکسواری کمال دالیجه عطاء، بیگبال با ستار مهرانی و دوسلدر با یاسر جرجانی در کورس چهارم، اسبهای دوخون وزیر با فیض الله رجال، عقاب کیا با ستار مهرانی و اسکرت با مهران خجملی در کورس پنجم و اسبهای دوخون آسیا ون بوی با ستار مهرانی، دانسینگ با یاسر جرجانی و استریکا با کمال دالیجه عطاء در کورس ششم اول تا سوم شدند.

اسبهای ورزشی دوخون دنیز با قربان محمداودک، آرام با محمد خجملی و آی آرام با یاسر جرجانی در کورس هفتم نیز از دیگر اسبها پیشی گرفتند.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسافت چهار کورس اول این دوره از رقابتها هزار متر و بقیه کورسها یکهزار و 600 متر طول بوده است.