لزوم فشار برحامیان گروههای تروریستی/تنها راه حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های اسکای نیوز و بی بی سی عربی، بشار الجعفری نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل متحد امشب در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد برخی برای طولانی کردن درگیریها در سوریه تلاش می کنند.



وی خاطر نشان کرد : ما نیز با آقای اخضر الابراهیمی درباره ضرورت راه حل سیاسی فراگیر برای بحران سوریه اتفاق نظر داریم.



الجعفری با اشاره به همکاری های مثبت کشورش با تلاشهای سازمان ملل متحد اعلام کرد در مقابل، این تلاشها از سوی گروههای مسلح و حامیان آنها رد شد، این کشورها، گروههای مسلح را به اقدامات تروریستی تشویق می کنند.



وی خاطر نشان کرد اظهارات مسئولان برخی از این کشورها بدون هرگونه ابهام نشان داد که چه طرفهایی تمام ابتکارعملها و طرحها را به شکست کشانده اند.



الجعفری خاطر نشان کرد برخی کشورها در منطقه به صراحت دشمنی خود با سوریه را اعلام کرده اند.



وی افزود ما فرصت دیگری برای پایان دادن به درگیریها در سوریه داریم که این فرصت از طریق ماموریت اخضرالابراهیمی امکان دارد که دولت سوریه از آن استقبال کرده و از ماموریت وی به طور کامل حمایت کرده است.



الجعفری تصریح کرد حقیقتی را که نمی توان نادیده گرفت، این است که موفقیت تلاشهای الابراهیمی تنها در صورت ملزم کردن کشورهای حامی گروههای مسلح به توقف حمایت و پناه دادن و آموزش گروههای تروریستی مسلح و توقف تشویق خشونت است.



وی با بیان اینکه، گروههای مسلح در سوریه خواهان گفتگو نیستند، افزود بله آقای رئیس، راه حل سوریه، سیاسی است،

سوریه به راه سیاسی فراگیر نیاز دارد، اما برخی کشورها به طور مستقیم در ریختن خون سوریها شرکت دارند و باید به توقف حمایت از گروههای تروریستی ملزم شوند.



الجعفری خاطر نشان کرد روزنامه های معروف آمریکایی مانند نیویورک تایمز نوشته اند دولتی مانند قطر، گروههای مسلح را به موشکهای ضد هوایی آمریکایی مجهز کرده است که تروریستها این سلاحها را علیه هواپیماهای مسافری و شهروندان به کار می گیرند.



وی افزود صدها هزار نفر از مردم کشورم به آواره تبدیل شده اند، بسیاری از آنها خواهان بازگشت به کشورشان هستند، اما در مقابل تلاش آنها مانع تراشی می شود، این در حالی است که سوریه یکی از بزرگترین کشورهایی بوده که میزبان آوارگان فلسطینی و عراقی بوده است.



الجعفری با بیان اینکه برخی قدرتهای خارجی و داخلی خواهان موفقیت گفتگوها برای حل بحران سوریه نیستند، خاطر نشان کرد جامعه جهانی باید به وجود تروریسم بین المللی مسلحانه در سوریه اعتراف کند، کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر در سوریه، هستند، شاعری را تنها به خاطر سرودن قصیده ای در انتقاد از امیر کشورش(در اشاره به قطر) به حبس ابد محکوم می کنند.



وی افزود بله بحران در سوریه وجود دارد، بحران سیاسی است، باید این بحران از راه سیاسی و نه راه حل تروریستی یا مسلحانه یا دخالت خارجی در امور سوریه حل شود.



الجعفری با تاکید بر اینکه بحران سوریه سیاسی است و راه حل آن، سلاح و اقدامات تروریستی نیست، گفت آقای الابراهیمی از ضرورت تغییر در سوریه سخن گفته است، بله ملت سوریه خواهان تغییر است، اما این تغییر باید به دست خود سوریها و نه از طریق دخالت خارجی صورت گیرد.



نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد بر ضرورت احترام به قوانین بین المللی و عدم حمایت از گروههای تروریستی تاکید کرد.



وی به ارسال 250 نامه برای مقامات سازمان ملل متحد و شورای امنیت و ارسال سه نامه شامل اسامی تروریستهای غیر سوری که برخی آنها وابسته به القاعده هستند، اشاره کرد و گفت تا کنون هیچ پاسخی از کسانی که مدعی تمایل خود برای مقابله با تروریسم هستند، دریافت نکرده ایم.



الجعفری تصریح کرد راه حل بحران سیاسی، مبتنی بر گفتگوی فراگیر میان سوریها و رهبری سوریه است.