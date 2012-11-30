آزادکاران اوزان اول روی باسکول رفتند/ سلطانی پیش از وزن کشی مصدوم شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن کشی اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم مسابقات بینالمللی کشتی آزاد جام علی علیاف روسیه برگزار شد که طی آن محمد طهماسبی زاده در وزن 55 کیلوگرم، محمد نادری و میثم نصیری در وزن 66 کیلوگرم و احسان امینی و محمدجواد ابراهیمی در وزن 84 کیلوگرم به روی باسکول رفتند. این آزادکاران باید از ساعت 10 صبح فردا شنبه رو در روی حریفان خود قرار گیرند.
البته محمد حسین سلطانی کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان به دلیل پارگی از ناحیه ابرو از حضور در مراسم وزن کشی محروم شد تا بدین ترتیب فرصت حضور در این مسابقات را از دست بدهد. جالب آنکه ابروی سلطانی در جریان تمرین در ماخاچ کالا دچار پارگی شدید شده بود!
تیمهای ایران، اوکراین، ازبکستان، قزاقستان، بلاروس، آذربایجان و چند تیم از جمهوریهای مختلف روسیه از جمله داغستان در این رقابتها حضور دارند.
وزن کشی اوزان 60، 74، 96 و 120 کیلوگرم نیز عصر فردا و مسابقات این مدعیان هم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
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