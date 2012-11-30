استقبال اندک خبرنگاران و گلزنی کشاورز/ تجلیل از بازیکنان سابق

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و هلال احمر تبریز در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
محمد کشاورز که یکی از کاندیداهای کسب عنوان برترین بازیکن فوتسال آسیا به شمار میرفت، در این مراسم شرکت نکرده بود و در دیدار امروز گیتیپسند برای این تیم به میدان رفت.
کشاورز در این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و یک گل هم برای تیم گیتیپسند به ثمر رساند.
استقبال اندک خبرنگاران از بازی امروز گیتیپسند کاملا به چشم میآمد و در بازی امروز تنها یک خبرنگار برای پوشش مسابقه در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور داشت.
البته تماشاگران گیتی پسند امروز استقبال خوبی به عمل آوردند و قریب به هزار و 500 نفر این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
باشگاه گیتی پسند اصفهان از دو بازیکن تیم هلال احمر تبریز به دلیل حضور گذشته شان در گیتی پسند تجلیل به عمل آورد.
در بین دو نیمه دیدار دو تیم گیتی پسند اصفهان و هلال احمر تبریز از محمد وزیرزاده و شهرام شریف زاده بازیکنان هلال احمر تبریز تجلیل به عمل آمد.
محمد وزیرزاده در دو فصل همراه گیتی پسند بود و هنوز هم هواداران گیتی پسند بازی های خوب این بازیکن با اخلاق ایران را فراموش نمی کند.
شهرام شریف زاده نیز در جام باشگاه های آسیا همراه گیتی پسند بود و یه عنوان یار کمکی، گیتی پسند را در فتح آسیا همراهی کرد.
این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود تیم گیتیپسند اصفهان به پایان رسید.
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