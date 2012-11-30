استقبال اندک خبرنگاران و گلزنی کشاورز/ تجلیل از بازیکنان سابق

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و هلال احمر تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

محمد کشاورز که یکی از کاندیداهای کسب عنوان برترین بازیکن فوتسال آسیا به شمار می‌رفت، در این مراسم شرکت نکرده بود و در دیدار امروز گیتی‌پسند برای این تیم به میدان رفت.

کشاورز در این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و یک گل هم برای تیم گیتی‌پسند به ثمر رساند.

استقبال اندک خبرنگاران از بازی امروز گیتی‌پسند کاملا به چشم می‌آمد و در بازی امروز تنها یک خبرنگار برای پوشش مسابقه در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور داشت.

البته تماشاگران گیتی پسند امروز استقبال خوبی به عمل آوردند و قریب به هزار و 500 نفر این دیدار را از نزدیک تماشا کردند .

باشگاه گیتی پسند اصفهان از دو بازیکن تیم هلال احمر تبریز به دلیل حضور گذشته شان در گیتی پسند تجلیل به عمل آورد .

در بین دو نیمه دیدار دو تیم گیتی پسند اصفهان و هلال احمر تبریز از محمد وزیرزاده و شهرام شریف زاده بازیکنان هلال احمر تبریز تجلیل به عمل آمد .

محمد وزیرزاده در دو فصل همراه گیتی پسند بود و هنوز هم هواداران گیتی پسند بازی های خوب این بازیکن با اخلاق ایران را فراموش نمی کند .

شهرام شریف زاده نیز در جام باشگاه های آسیا همراه گیتی پسند بود و یه عنوان یار کمکی، گیتی پسند را در فتح آسیا همراهی کرد .

این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود تیم گیتی‌پسند اصفهان به پایان رسید.