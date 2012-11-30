انتخاب سفیر ایران در لاهه به عنوان معاون رئیس سازمان منع سلاح های شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان اجلاس پنج روزه هفدهمین کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی که در شهر لاهه هلند از 6 تا 10 آبان ماه برگزار شد، غریب آبادی سفیر کشورمان در هلند و نماینده دائم نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی به نمایندگی از کشورهای آسیایی برای مدت یک سال به عنوان معاون این کنفرانس انتخاب شد.

این سومین سال است که سفیر و نماینده دائم کشورمان به عنوان معاون کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی انتخاب می شود.

کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی 188 عضو دارد و شامل تمام کشورهایی است که کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را امضاء کرده اند.

لازم به توضیح است، در مصوبه دیگری از سوی کنفرانس، سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین برای مدت دو سال به عنوان عضو کمیسیون حل اختلاف (کمیسیون محرمانه) سازمان منع سلاح های شیمیایی انتخاب شده است. این کمیسیون دارای 20 عضو از کشورهای مختلف است که بر اساس صلاحیت ها و ظرفیت های شخصی انتخاب می شوند و وظیفه آن رسیدگی به اختلافات بین کشورهای عضو است.



