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۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۷:۵۶

نخست وزیر مالزی:

اتحاد مالایی ها تهدیدبرای دیگرنژادها نیست/حقوق برابربراساس اصول اسلامی

اتحاد مالایی ها تهدیدبرای دیگرنژادها نیست/حقوق برابربراساس اصول اسلامی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی با بیان اینکه اتحاد مالایی ها در مالزی تهدیدی برای دیگر نژادهای این کشور نیست بر حقوق برابر شهروندان و احزاب مختلف در این کشور بر اساس اصول اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "نجیب رزاق" در پاسخ به اظهارات مخالفان دولت مبنی بر اتخاد سیاست های نژادپرستانه از سوی دولت این کشور افزود: بر اساس دستورات اسلام رهبران و دولتمردان باید نسبت به تمامی مردم و احزاب عادلانه برخورد کنند و این اتهامات تنها تلاشی از سوی مخالفان دولت برای شکست ائتلاف حاکم در مالزی است.

وی تاکید کرد: نه تنها تمامی احزاب و نژادها در مالزی بلکه مالایی های (نژاد ساکنان اصلی مالزی) غیرمسلمان در ایالت های صباح و ساراواک نیز هیچ تفاوتی با دیگر گروه ها و نژادها ندارند.

نخست وزیر مالزی در عین حال گفت: برنامه ریزی برای توسعه مالزی نباید به شکلی باشد که زمینه به حاشیه رانده شدن اکثریت این کشور را فراهم کند و دولت همانطور که به نژاد اکثریت در مالزی کمک می کند به هندی تبارها و چینی تبارها که در کارآفرینی و ایجاد رونق اقتصادی تلاش زیادی کرده اند نیز کمک می کند.

ترکیب جمعیتی مالزی از ترکیب نژاد مالایی، هندی و چینی تشکیل شده که بر اساس قوانین این کشور در برخی زمینه ها نژاد مالایی به عنوان ساکنان اصلی و اولیه این کشور از امتیازاتی برخوردار هستند که در آستانه انتخابات مخالفان دولت از این مساله انتقاد و خواستار اصلاح این ساختار توسط دولت آینده در این کشور هستند.

از 28 میلیون تن جمعیت مالزی 58 درصد مسلمان و از نژاد مالایی، 28 درصد چینی ، 10 درصد هندی و مابقی از سایر نژاد ها می باشند.
 
 

کد مطلب 1754950

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