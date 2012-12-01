محمدرضا معصومزادگان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران درباره سریال نوروزی این شبکه به خبرنگار مهر گفت: متن این اثر را سعید فرهادی نوشته، کارگردانی بر عهده یدالله صمدی است و تهیه کنندگی را به مجید سرسنگی سپردهایم و پروژه در مرحله انتخاب بازیگر به سر میبرد.
وی افزود: از میان عوامل پشت دوربین حضور محمدرضا سکوت به عنوان مدیر تصویربرداری، ملکان به عنوان طراح صحنه و مجتبی متولی به عنوان مدیر تولید قطعی شده است و دوستان در حال رایزنی با علیقلی برای ساخت موسیقی هستند.
مشکل سریالهای مناسبتی آماده نبودن متن است
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج با اظهار امیدواری نسبت به کلید خوردن سریال تا اواسط دی، در پاسخ به اینکه دو ماه و نیم برای ساخت این سریال 14 قسمتی کافی است یا خیر، تصریح کرد: معمولا مشکل سریالهای مناسبتی آماده نبودن متن است. اما عوامل این اثر با در دست داشتن متن این امکان را دارند که رج بزنند و سریال را با اطمینان خاطر پیش ببرند. بنابراین تصور میکنم دو ماه و نیم یعنی حدود 70 روز برای چنین سریالی مناسب است.
معصوم زادگان در این باره که انتخاب صمدی برای کارگردانی یک سریال طنز بر چه اساسی بوده، یادآور شد: شروع کار این کارگردان با فیلم سینمایی "اتوبوس" و همکاری با مرحوم هادی اسلامی در حوزه طنز بوده و تله فیلم "تکمچی" او که مایههایی از طنز داشت، دو سه سال پیش زمان پخش از شبکه تهران با استقبال مواجه شد.
زندگی نوروزی دو خانواده در کنار یکدیگر
وی تمام لوکیشنهای این سریال را شهر تهران معرفی کرد و گفت: به دلیل رویکرد برنامه سازی شبکه تهران، قطعا سریال در شهر میگذرد و مسائل مرتبطی دارد. این اثر درباره دو خانواده است که در ایام نوروز مجبورند مدتی را با هم در یک محل زندگی کنند!
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران در پاسخ به اینکه حضور سرسنگی با توجه به مسئولیتهایی که بر عهده دارد، در سریال مؤثر خواهد بود، توضیح داد: سید محمود رضوی نیز به عنوان مجری طرح به عوامل کمک میکند.
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