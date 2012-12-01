آمریکا کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را بخاطر تل آویو گروگان گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن سخنرانی علی اصغر سلطانیه نماینده مقیم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس در مورد خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای به این شرح است:



ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای ابتدا در سال 1974 از سوی ایران پیشنهاد شد. از آن زمان تمام کشورهای منطقه بویژه مصر خواستار تحقق این هدف گردیده و چندین قطعنامه نیز در این خصوص از سوی کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده است. بر اساس قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در سال 1995، تمدید نامحدود این معاهده مشروط به برداشتن گامهای فوری برای تحقق این امر گردید.

کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در سال 2010 اسناد پایانی خود شامل اقدامات مربوط به این موضوع را به اتفاق آرا به تصویب رساند. طبق بخش مربوط به این موضوع، “ دبیر کل سازمان ملل متحد و بانیان قطعنامه سال 1995 در مشورت با کشورهای منطقه (خاورمیانه) کنفرانسی را در سال 2012 آغاز خواهند کرد”.

کشور میزبان و تسهیل کنندگان کنفرانس قبلاً تعیین شده و مشورت های گسترده ای را بعمل آورده اند. بر اساس آخرین اطلاعات، همه سازمان های بین المللی ذیربط اسناد کنفرانس را آماده کرده و کشور میزبان و تسهیل کنندگان نیز آمادگی های لازم را کسب کرده اند. همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این کنفرانس اعلام نموده اند. اما همانطور که می دانید امریکا بطور یکجانبه اعلام کرده است که این کنفرانس باید به تعویق افتد.

تصمیم اجماعی سال 2010 به دبیر کل سازمان ملل و بانیان قطعنامه مصوب سال 1995 فقط این اختیار را داده است که کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را در تاریخ معین یعنی سال 2012 آغاز نماید. هیچ اختیاری برای تعویق کنفرانس وجود ندارد. این اقدام یکجانبه به منزله عدم پایبندی به تعهدات ناشی از تصمیم معاهده عدم اشاعه و نادیده گرفتن آشکار همه کشورهای عضو این معاهده و یک عقب نشینی جدی برای رژیم عدم اشاعه محسوب می شود. آمریکا کنفرانس هلسینکی برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را بخاطر تل آویو به گروگان گرفته است. این امر نشانی صریح است که لابی های صهیونیستی بر تصمیم گیران آمریکایی آنچنان نفوذی دارند که نه تنها اعتبار دولت آمریکا را مخدوش می سازد بلکه آمریکا را وادار به مقابله با همه کشورهای خاورمیانه و تمام اعضای معاهده عدم اشاعه می نماید، با توجه به اینکه همه اعضای معاهده شامل اتحادیه اروپا که متحد نزدیک آمریکا می باشند از برگزاری این کنفرانس در هلسینکی در دسامبر 2012 حمایت کرده اند.



آقای رئیس،

خاورمیانه در نتیجه سلاح های هسته ای اسرائیل و نقض مستمر حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط این رژیم با بی ثباتی و نا امنی جدی مواجه است. در حقیقت تفکر صهیونیستی با تکیه بر اشغالگری، تهدیدی علیه صلح و امنیت خاورمیانه و کل جهان می باشد.

آقای رئیس،

اقدام یکجانبه آمریکا در وتوی تصمیم کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در سال 1995 دریچه فرصتی که پس از چندین دهه برای ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای بوجود آمده بود را بست و آمریکا باید به عنوان مسئول عواقب این امر شناخته شود.