به گزارش خبرنگار مهر، خرداد سال جاری و در پی برگزاری جلسات متعدد برای راه اندازی خط مسافربری فرودگاه پیام کرج، مدیرعامل این فرودگاه در حضور استاندار وقت با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار و همکاری مسئولان مربوطه با ساخت ترمینال موقت، خط مسافربری پیام راه اندازی می شود، گفت: این آمادگی وجود دارد که تا پیش از هفته دولت اولین پرواز مسافربری به سمت مشهد مقدس انجام شود.



از این سخنان تا امروز حدود 4 ماه می گذرد اما پیگیری های خبرنگار مهر، در خصوص علت این خلف وعده، پاسخی جز عدم همکاری مسئولان امر نداشته است.

هم اکنون راه اندازی خط مسافربری فرودگاه پیام که از آن به عنوان فرودگاه سوم پایتخت یاد می شود و از مصوبات آخرین سفر هیئت دولت به البرز است به رغم همه وعده هایی که مسئولان در این خصوص داده اند در هاله ای از ابهام قرار گرفته؛ حتی شوخی استاندار سابق البرز که گفته بود برای تسریع کار، صورتجلسات مربوط به این پروژه به شکل دستی و بدون تایپ تنظیم شود نیز اثر نکرد.

برگزاری 30 جلسه کارشناسی خروجی نداشت

مدیرعامل فرودگاه پیام کرج در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش استاندار سابق برای به سرانجام رسیدن پروژه تصریح کرد: تاکنون هیچ اقدامی برای تسهیل راه اندازی خط مسافربری این فرودگاه صورت نگرفته است.

محمد نوروزی افزود: حدود 30 جلسه کارشناسی برای رفع موانع برگزار شد اما آنچنان که باید برخی مدیران کل همکاری نکردند.



زباله، سند و اعتبار؛ سه مشکل لاینحل پیام

نوروزی گفت: هم اکنون سه مشکل عمده شامل دفن زباله در مرکز حلقه دره در نزدیکی فرودگاه، اسناد زمین فرودگاه و اعتبار مورد نیاز برای آماده سازی ترمینال موقت و تکمیل زیرساختهای لازم همچنان برقرار است و این موانع برطرف نشده اند.



وی ادامه داد: شرکت‌های خارجی بسیاری مایل به بازیافت زباله‌های اطراف فرودگاه هستند تا حتی از این زباله‌ها برق تولید کنند اما این مسئله هنوز محقق نشده است.



نوروزی در عین حال یادآور شد: به دلیل مسائل حقوقی ما نمی توانیم وارد این بحث شویم و موضوع باید از مجاری دیگری حل شود.

بی اعتنایی به تامین ایمنی پرواز مسافران آینده پیام



وی تصریح کرد: تا زمانی که شهرداری و شورای شهر برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی که مایلند زباله‌های اطراف فرودگاه را بازیافت و ایمنی پرواز را تامین کنند، وارد نشود، هیچ پروازی در این فرودگاه صورت نخواهد گرفت.



اسناد زمین های پیام به نام این فرودگاه نیست

از طرفی با گذشت حدود 18 سال از تاسیس این فرودگاه، هنوز اسناد 10 هزار هکتار زمین مربوط به منطقه ویژه اقتصادی پیام به نام نشده و در اختیار منابع طبیعی و راه و شهرسازی البرز است.

نوروزی این مشکل را از موانع جذب سرمایه گذار در منطقه یاد و تاکید کرد: سرمایه گذاری، ایجاد طرح های توسعه ای و راه اندازی خط مسافربری به دلیل این امر با مشکل مواجه و سبب شده نتوانیم آنچه را وعده دادیم، عملیاتی کنیم.

وی افزود: هم اینک یک سند دو هزار هکتاری از زمینهای فرودگاه به نام راه و شهرسازی استان و حدود چهار سند دیگر نیز در اختیار منابع طبیعی و آبخیزداری البرز است.

نوروزی با بیان اینکه سند تمام زمینهای دولتی به نام منابع طبیعی است، در عین حال یادآور شد: بر اساس دستور دولت باید این اراضی تا امروز به پیام واگذار می شد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.



مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در ادامه از تحویل اسناد و نقشه های رقومی مربوطه به منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: ما همه اسناد و نقشه های مربوطه را جمع آوری کرده ایم و در صورت همکاری منابع طبیعی این اسناد توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان به نام "پیام" سند خواهند خورد.

از سوی دیگر تاکنون اعتباری برای بازسازی و تعمیر برخی تجهیزات فرودگاه اعطا نشده، در حالی که پیش از این فرماندار کرج، تخصیص 40 میلیارد ریال برای اجرای فاز نخست فرودگاه را رسانه ای کرده بود.



مهدی ایران نژاد پیش از این گفته بود در فاز یک این طرح اراضی دولتی که در این محدوده وجود دارد در اختیار فرودگاه پیام قرار گرفت.



وی با اشاره به اینکه ظرفیت فرودگاه پیام به عنوان مهمترین ظرفیت اقتصادی استان البرز از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، یادآور شد: این فرودگاه که از بزرگترین باند بین المللی باری و مسافری برخوردار است، ظرفیت بسیار مناسبی است که می تواند برای آینده اقتصادی البرز و مرکز استان بسیار موثر باشد.

در همان جلسه خردادماه، استاندار وقت به صراحت از دستگاه های ذیربط در پروژه پیام خواسته بود ظرف حداکثر سه هفته، نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند.