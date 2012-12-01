۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۷

داستان «پرستار» از امشب در کتاب شب خوانده می‌‌شود

داستان بلند «پرستار» نوشته پیتر بیدا از امشب در برنامه رادیویی کتاب شب خوانده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه رادیویی کتاب شب این هفته به خوانش داستان بلندی از پیتر بیدا با نام «پرستار» اختصاص دارد. این داستان را می‌توان به نوعی یک داستان صنفی دانست که درباره مسائل و مشکلات زندگی پرستاران است.

این داستان توسط مژده دقیقی به فارسی بازگردانی شده که محمدرضا گودرزی نسخه خلاصه‌شده آن را برای خوانش در برنامه کتاب شب آماده کرده است و از امشب با صدای بهروز رضوی از رادیو پخش خواهد شد.

داستان «پرستار» درباره پرستاری است که بازنشسته شده و در حال گذراندن آخرین ساعات زندگی خود است. ساعت‌های پایانی عمر، باعث می‌شود که زندگی این پرستار مرور شود و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، برای مخاطب روایت شود.

برنامه کتاب شب، این هفته با سردبیری محسن حکیم معانی و تهیه‌کنندگی رضا قربانی از ساعت 23:30 امشب شنبه تا پایان هفته از شبکه رادیویی تهران روی آنتن می‌رود.

