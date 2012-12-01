مرکز جامع درمانی ویژه زنان نیازمند مشارکت خیرین و صنایع استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر پنجشنبه در بازدید از بیمارستان آموزشی طالقانی اراک با بیان این مطلب گفت: احداث مرکز جامع درمانی ویژه زنان در استان مرکزی با توجه به موقعیت خاص و ویژه این استان یک ضرورت است که تحقق آن در گرو مشارکت خیرین و صنایع این استان است.

وی ادامه داد: صنایع فعال در استان مرکزی باید با پرداخت هزینه ای اجتماعی خود به شهر اراک و مجموعه استان مرکی در اجرای پروژه های بهداشتی - درمانی مشارکت داشته باشند.

استاندار استان مرکزی گفت: استان مرکزی یکی از استان های بهره مند از ظرفیت های خوب صننعتی و اجتماعی است که باید با استتفاده از این ظرفیت ها در راستای حل مشکلات موجود قدم برداریم.

شعبانی فرد با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه جذب خیرین به حوزه سلامت گفت: رشد و توسعه حوزه بهداشت و درمان کشور نیازمند حضور پررنگ خیرین است و باید همچون کاری که در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفت در حوزه بهداشت و درمان نیز با تبلیغات بسیار خیرین را به مشارکت در تامین نیازهای حوزه بهداشت و درمان ترغیب کرد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از مدیریت و مجموعه پرسنل فعال در مرکز درمانی و آموزشی طالقانی اراک گفت: مرکز درمانی و آموزشی طالقانی اراک یکی از مراکز خوب درمانی استان مرکزی است که توانسته رضایت اکثریت مردم را جلب کند به گونه ای که با اقدامات صورت گرفته و تحولات ایجاد شده میزان شکایات مردمی از این مرکز به یک مورد در ماه رسیده این در حالیست که قبل از این حدود 50 درصد شکایات واصله مردمی از مراکز درمانی استان از مرکز درمانی آموزشی طالقانی بوده است.

استاندار استان مرکزی همچنین از رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خواست هزینه خرید 3 دستگاه سنجش تراکم پوکی استخوان، ماموگرافی دیجیتال و رادیولوژی را برآورد کند تا استانداری مرکزی نسبت به تهیه این تجهیزات در اسرع وقت اقدام کند.

تنها مرکز تخصصی زنان و زایمان در استان مرکزی از کمبود فضا رنج می برد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در حاشیه این بازدید گفت: تنها مرکز تخصصی زنان و زایمان در استان مرکزی از کمبود فضا رنج می برد.

دکتر مجید رمضانی با بیان این مطلب گفت: مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک یک بیمارستان 96 تختخوابی اراک است که به دلیل حجم بالای مراجعات با 130 تختخواب در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: مرکز درمانی آموزشی طالقانی تنها مرکز تخصصی زنان و زایمان در استان مرکزی است که متاسفانه با مشکلات بسیاری در بخش فضای فیزیکی دست و پنجه نرم می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در بخش تجهیزات نیز این مرکز با مشکلاتی در بخش ماموگرافی، تجهیزات اتاق عمل، رادیولوژی و دستگاه سنجش تراکم استخوان روبروست که تامین این تجهیزات به اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال نیاز دارد.

بخش زایمان فیزیولوژیک در استان مرکزی ناشناخته است

رئیس مرکز درمانی آموزشی طالقانی اراک نیز در این بازدید گفت: این بیمارستان تنها مرکز تخصصی زنان در استان مرکزی است که مجهز به بخش زایمان فیزیولوژیک بوده این در حالیست که متاسفانه به دلیل عدم شناخت افراد جامعه از این نوع زایمان استقبال خوبی تا به حال از این بخش صورت نگرفته است.

دکتر مرضیه نوربخش افزود: در حال حاضر ماهانه 20 مورد زایمان فیزیولوژیک در این مرکز صورت می گیرد.

وی یادآور شد: میانگین کل زایمان های صورت گرفته در طول هرماه در این مرکز 650 مورد است که حدود 350 مورد به صورت سزارین است.