آزمون مفاهیم تخصصی قرآن کریم در نیشابور برگزار می شود

محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این آزمون از محتوای کتاب تفسیر همراه دو که چاپ سازمان اوقاف است برگزار می‌شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور بیان کرد: برای رده سنی شکوفه‌ها، آزمون ورود به جلسه برگزار نمی‌شود و در مرحله شهرستانی به رقابت می‌پردازند.

ذاکری یادآور شد: بزرگسالانی که در آزمون مفاهیم عمومی، حد نصاب نمره قبولی را به دست بیاورند، می‌توانند در مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم شرکت کنند.

وی اضافه کرد: زمان و مکان برگزاری مسابقات به پذیرفتگان رشته‌های متفاوت آزمون مفاهیم عمومی از طریق پیام کوتاه اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی از برگزاری آزمون حضوری مفاهیم عمومی برای ورود به مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در این شهرستان خبر داد و افزود: این آزمون همزمان با دیگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی با رقابت 460 نفر در تکیه ابوالفضلی نیشابور برگزار شد.

وی با بیان اینکه آزمون مفاهیم عمومی برای بزرگسالان تنظیم شده بود، اظهار داشت: سئوالات این آزمون از کتاب تفسیر نمونه آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی، نیمه اول جزء 30 طراحی شد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور عنوان کرد:آزمون سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم شامل چهار رشته قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم تخصصی بود.