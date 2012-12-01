تعزیه نگهدارنده فرهنگ مذهبی و مردمی است/نیشابور نیازمند سالن تعزیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله عراقی صبح شنبه در حاشیه برگزاری چهارمین سوگواره آیینی و مذهبی نینوا اظهار کرد: تعزیه به عنوان از یکی از ابزار‌های رسانه‌ای در جهت انتقال مفاهیم ارزشی، ملی، میهنی، پهلوانی، بومی و مذهبی در بهرمندی مسوولان می تواند نقش موثری را به نسل ایفا کند.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور افزود: تعزیه در طول تاریخ انتقال‌ دهنده مفاهیم والای انسانی، اسلامی به‌ وی‍ژه عاشورایی و نگهدارنده فرهنگ مذهبی و مردمی است.

عراقی بیان کرد:‌ این روند تعزیه به مرور زمان به دلیل ورود حاکمان و انحرافاتی که در نسخه‌ها و اجرای آن برای تبدیل آن به مفهوم حکومتی و خالی از جنب و جوش حسینی به وجود آمد، موجب ورود کمی خدشه در اصول معنایی آن شده است و داستان‌های جعلی که معنای استنادی محکمی ندارند به آن راه یافته است.

عراقی افزود: هر چند این نوع نمایش را می‌توان با تعریف عام نمایش به دلیل تماس نزدیک و تنگاتنگ با مخاطب و برانگیختن احساس و عواطف در انتقال مفاهیم ارزشمند گونه نمایش با محتوای ملموس و قابل درک و متکامل از هر جهت، یکسان دانست.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: خراسان بزرگ از برجسته ‌ترین مکان‌هایی است که تعزیه، رابطه‌ای نزدیک با مردم آن دارد و نیشابور باقدمت ترین وتاریخی ترین مرکز تعزیه در خراسان رضوی محسوب می شود.

وی اظهار کرد: استقبال شایان وصف مردم نیشابور وظیفه مسئولان را سنگین تر کرده واین شهر نیاز به احداث یک سالن ویژه تعزیه دارد که باید شهرداری وشورای اسلامی شهر اهتمام ویژه در این خصوص داشته باشند.