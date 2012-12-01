حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ قانون اساسی اظهارداشت: یک طرح 30 ماده ای تحت عنوان "حمایت از تولیدملی" با همکاری کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشها تهیه شده است که این هفته با قید یک فوریت به مجلس ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح دو گروه قانون در نظر گرفته شده است، گفت: یک گروه قوانین تسهیل کننده و برطرف کننده موانع هستند که بار مالی ندارند و گروه دیگر شامل قوانین معافیتی هستند که بار مالی دارند.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به قوانین معافیتی عنوان کرد: قوانینی معافیتی که در این طرح درنظر گرفته شده شامل معافیتهای مالیاتی، معافیتهای بانکی، معافیتهای امور حقوقی و قضایی، معافیتهای گمرکی و معافیتهای بیمه ای است.

وی با اشاره به اینکه برای تامین بار مالی این معافیتها تمهیداتی را در دوره 3 ساله درنظرگرفته ایم، گفت: در طرح مذکور پیش بینی کرده ایم در لوایح بودجه 3 سال آینده مبلغی در حدود 5000 میلیارد تومان به این امر اختصاص یابد.

فولادگر اضافه کرد: همچنین مقرر شده است بخشی دیگر از منابع این معافیت‌ها از محل واگذاری سهام، اموال و اماکن دولتی و همچنین معادن دولتی که تاکنون واگذار نشده است تامین شود.

به گفته وی، در صورت تصویب این طرح در مجلس گام بزرگی در روند حمایت از تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.