پیام رهبر انقلاب به کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک خان جنگلی قرائت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گیلان، "اولین کنگره ملی بزرگداشت روحانی شهید میرزا کوچک خان جنگلی" صبح روز شنبه در زیباکنار گیلان برگزار شد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهمانان ویژه این مراسم هستند.

دقایقی قبل پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به این کنگره توسط آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در این استان و امام جمعه رشت قرائت شد.

به گزارش مهر، ارائه مقالات برتر در خصوص شناخت میرزا کوچک خان و برگزاری پنل های علمی از جمله برنامه های این کنگره است. همچنین قرار است با حضور رئیس جمهور از محققان، پژوهشگران و دست اندرکاران این کنگره تقدیر شود.