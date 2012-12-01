مهدی طالع ماسوله- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید گواهینامه‌های خلبانان در هر 6 ماه، افزود: خلبانان موظف هستند گواهینامه پروازی خود را هر 6 ماه تمدید کنند که برای این منظور نیاز به طی دوره‌های آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه خلبانان در زمان سقوط باید عملیات خاصی را انجام دهند، ادامه داد: ممکن است خلبانان طی مدت پروازی خود سقوطی نداشته باشند ولی برای تمدید گواهینامه خود نیاز دارند تا این توانمندی مورد ارزیابی قرار گیرد.



طالع، از طراحی و ساخت رباتی برای آموزش مجازی خلبانان خبر داد و یادآور شد: این ربات با 3 درجه آزادی برای شبیه سازی سامانه‌های هوایی و فضایی عرضه شده است.



مجری طرح، با اشاره به عملکرد این ربات خاطر نشان کرد: با فضای مجازی که این ربات ایجاد می‌کند امکان ایجاد موقعیت‌های مختلف برای هواپیما و انجام عملیات بلند شدن و فرود هواپیما و شرایط اضطراری برای کاربر فراهم خواهد شد.



عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران اضافه کرد: این قابلیت موجب می‌شود تا با ایجاد شرایط مختلف توانمندی‌های خلبانان ارزیابی شود.