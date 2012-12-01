  1. دانشگاه و فناوری
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

از سوی محققان کشور/

عرضه ربات شبیه‌ساز برای ارزیابی توانمندیهای خلبانان

عرضه ربات شبیه‌ساز برای ارزیابی توانمندیهای خلبانان

محققان دانشگاه تهران ربات شبیه‌سازی را عرضه کردند که قادر است با ایجاد فضای مجازی توانمندیهای خلبانان را ارزیابی کند.

مهدی طالع ماسوله- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید گواهینامه‌های خلبانان در هر 6 ماه، افزود: خلبانان موظف هستند گواهینامه پروازی خود را هر 6 ماه تمدید کنند که برای این منظور نیاز به طی دوره‌های آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه خلبانان در زمان سقوط باید عملیات خاصی را انجام دهند، ادامه داد: ممکن است خلبانان طی مدت پروازی خود سقوطی نداشته باشند ولی برای تمدید گواهینامه خود نیاز دارند تا این توانمندی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
طالع، از طراحی و ساخت رباتی برای آموزش مجازی خلبانان خبر داد و یادآور شد: این ربات با 3 درجه آزادی برای شبیه سازی سامانه‌های هوایی و فضایی عرضه شده است.
 
مجری طرح، با اشاره به عملکرد این ربات خاطر نشان کرد: با فضای مجازی که این ربات ایجاد می‌کند امکان ایجاد موقعیت‌های مختلف برای هواپیما و انجام عملیات بلند شدن و فرود هواپیما و شرایط اضطراری برای کاربر فراهم خواهد شد.
 
عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران اضافه کرد: این قابلیت موجب می‌شود تا با ایجاد شرایط مختلف توانمندی‌های خلبانان ارزیابی شود.
کد مطلب 1755053

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